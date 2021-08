El Rubius presenta la sua ragazza su Instagram, Su Sue Subscribe!

prendere una Sorpresa Voglio dire, guarda i conti famoso instagram Petraeus e all’improvviso lo vedono Rubeus (Sì, YouTube) Decidi di condividere due o tre pose con sposa. Così come ho letto “Romantic Pictures” di Habemus. La ragazza è commovente, il suo nome è Irina Isasia, Si frequentavano da molto tempo. Anni.

Essere un esperto delle tecnologie più avanzate e anche dei social network non significa sempre voler condividere con gli altri i dettagli della propria vita privata. È strano ma succede, ehi. Dillo Rubeo, Lo YouTuber originale che si è trasferito ad Andorra per fornire pagamenti di tesoreria (importante). un Robin Dublas Gundersen È stato difficile per lui condividere le prime foto su Insta con la sua ragazza, modella e influencer Irina Isasia. Gli è costato ma alla fine ce l’ha fatta.

E perché diciamo che non è stato facile, ti starai chiedendo. Ebbene guarda, perché non portano né più né meno di Quattro anni insieme. Non si può dire “Omar”, ma quasi lo è. Ci sono voluti quattro anni per vederli fianco a fianco nella webcam. Lui o lei non erano mai stati così prima.

Se lo segui quotidianamente su Youtube, Saprai che ha una ragazza. Ma se guardi El Rubius solo perché ce l’hai sul tuo Instagram, allora tutto questo sarà sicuramente il primo per te. Youtube è occupato.

Che aspetto ha la sua ragazza? Ha 27 anni ed è con il madrileno da quattro. Si sono conosciuti nel 2017 ad un evento. Dopo il primo contatto, sono diventati amici sulla piattaforma X-Box Passavano il tempo a giocare insieme. La passione del mondo videoludico li ha fatti innamorare e guardarli. Pronto per condividere le foto insieme.

come ti abbiamo detto, Irina a volte appare nei video del suo ragazzo. I suoi fan più fedeli sanno da tempo di avere una relazione. Conoscono anche la storia d’amore che li unisce perché uno YouTuber l’ha già raccontata sul suo canale.

Quando si innamorarono, lui iniziò a diventare famoso e lei lavorava Modulo Per marchi come Mint & Rose. È apparso anche nei reportage fotografici di Vogue.

Da allora sono inseparabili, ma Irina preferisce restare nell’ombra. Ovviamente non vuoi legare la tua carriera a quella di tuo figlio. La cosa normale per loro è che partecipano agli eventi separatamente, ma è sempre più comune vederli fianco a fianco alle feste. Si vede che sono seri e se ne fregano poco perché si sa che sono una coppia.