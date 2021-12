El Salvador cerca di rafforzare il suo attacco in vista dei turni di qualificazione con il giocatore della BetPlay League

BARRANCABERMEJA 12 dicembre 2021. Millonarios FC contro Millonarios. Alianza Petrolera Liga BetPlay II 2021- Data run casalinga 5. Luis Alfredo Estevez / Colbrenza.

squadra di calcio salvatore Cerca di rafforzarsi di fronte ai turni di qualificazione CONCACAF andando a Mondiali Qatar 2022 Con la possibilità dell’inclusione degli attaccanti colombiani, secondo le informazioni della stampa Sport pubblicato giovedì.

Riguarda gli attaccanti Brian Gill (20) e Mercato Mitchell (30) che sono attivi in Alleanza Petrolifera E l’alleanza è un eroe calcio salvadoregno, Rispettivamente.

il Disegno È stato menzionato in un post cheBrian Gill ha accettato l’invito alla selezioneE che “l’attaccante sarà nella rosa di gennaio”, visto che”Hai già i documentiLo ha detto il direttore sportivo delle squadre nazionali, Diego Henriquez, secondo i media specializzati.

Jill, che è stata attiva in Calciatori affiliati al Santanecos (FAS), hai già il passaporto e documento di identità unico“Quindi stanno solo mettendo a punto i dettagli del cambio sindacale” e potrebbe far parte della Selecta salvadoregna per le partite contro Stati Uniti, Honduras e Canada Nel gennaio 2022.

Henríquez ha anche confermato, secondo El Gráfico, che gli ultimi dettagli sono stati migliorati in modo che Mercado possa unirsi alla squadra salvadoregna. Siamo un passo avanti rispetto alla verifica che sei un dipendente di alleanza‘, mostrato

Gilles, che ha giocato nel 2020 con il Genk belga, ha giocatoÈ uno dei figli dell’aggressore Christian Gil Mosquera, è un calciatore in pensione che ha giocato per almeno 10 squadre di calcio salvadoregne. mercato, oltre a alleanza, difendi i colori QuerciaE il secondo gruppo e sconfitto

Per quanto riguarda la sua potenziale fondazione, Coach Selecta, Hugo PerezSi è detto “un giocatore che può aiutarci molto”. salvatore Al settimo posto dal pareggio con Sei punti e solo davanti all’Honduras.

in un Otto partiteI salvadoregni hanno segnato 4 gol e ne hanno subiti 10, rendendoli la seconda squadra più schiacciata e meno efficace della regione.

Programma Final Eight CONCACAF

1. Canada – 16 punti

2. Stati Uniti – 15 punti

3. Messico – 14 punti

4. Panama – 14 punti

5. Costa Rica – 9 punti

6. Giamaica – 7 punti

7. El Salvador – 6 punti

8. Honduras – 3 punti

Tra le sorprese nelle ultime date a eliminazione diretta della CONCACAF c’è quella Stati Uniti e Canada Hanno sconfitto la nazionale. Hanno alzato le mani per un posto nella prossima Coppa del Mondo. con lei tripartito Si mette nei guai e viene messa in discussione la sua supremazia nell’Unione centroamericana e caraibica.

