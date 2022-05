El Salvador festeggia il suo primo pizza day dall’approvazione della legge Bitcoin

San Salvador – La comunità salvadoregna Bitcoin scalda i forni per celebrare il primo Pizza Day, che segna l’inizio del Bitcoin (XBT) come mezzo di pagamento su scala internazionale.

La celebrazione risale al maggio 2009, quando Laszlo Hanic, un programmatore della Florida, acquistò due pizze utilizzando l’allora sconosciuta criptovaluta.

Hanyecz ha pubblicato un annuncio sul forum Bitcoin Talk il 18 maggio e ha riferito di aver completato la transazione il 22 maggio. Pagare 10.000 Bitcoin per due pizze giganti di Papa John Vale $ 41. Attualmente, varrà $ 293 milioni di dollari.

“La pizza è uno degli elementi che ha segnato la nostra storia e il punto di partenza per il vero valore. Celebrarlo ogni anno è ricordare da dove veniamo, ha affermato Rodolfo Andragnes, fondatore di LabitConf.

La House of Bitcoin, di Paxful, si prepara a celebrare la notte di sabato 21 maggio, in collaborazione con AtenaBitcoin e LabitConf, Nella sua sede a San Salvador.

Pizza da non perdere. Papa John’s donerà 500 tranci di pizza, che sarà venduto all’evento. Il ricavato andrà a My First Bitcoin, una ONG che promuove l’educazione alle criptovalute.

In cambio, i dipendenti della catena di ristoranti riceveranno un’istruzione gratuita sulla criptovaluta, che ha corso legale in El Salvador dal 7 settembre dello scorso anno.

“Riteniamo che il successo di Bitcoin in El Salvador sarà un esempio per il mondo”. John Denny, fondatore di My First Bitcoin, ha affermato che l’istruzione imparziale per tutti sarà la base su cui si basa questo successo.

L’inclusione finanziaria

Più che una semplice data commemorativa, dice Paxfull, è un giorno per ricordare il ruolo svolto dal bitcoin nell’inclusione finanziaria.

“L’educazione finanziaria dovrebbe davvero esserlo, ma alle persone viene negata in molte parti del mondo”, ha affermato Will Hernandez, direttore della crescita e dello sviluppo aziendale di Paxful in America Latina.

Sebbene Bitcoin soffra di fluttuazioni di prezzo, il valore della valuta sta aumentando nel lungo periodo. Se prendiamo come riferimento il 22 maggio, il suo prezzo è aumentato nell’ultimo decennio di otto anni ed è diminuito in due anni, passando da $ 126 a $ 29.300.

Hernández classifica la criptovaluta come una valuta forte e uno strumento per promuovere la libertà finanziaria. Se vuoi dare alle persone nei mercati emergenti l’accesso al sistema finanziario globale, dai loro bitcoin. Proposta.

El Salvador ha fatto la storia diventando il primo paese a dichiarare moneta a corso legale. Tuttavia, Uno studio del National Bureau of Economic Research (NBER) conferma che ha difficoltà a mettere radici come mezzo di pagamento.

Il governo salvadoregno ha acquistato circa 2.301 Bitcoin Come parte della sua strategia per garantire la convertibilità della criptovaluta, si stima che un investimento di $ 103 milioni valga $ 67,4 milioni venerdì sera.

Puoi anche leggere: