El Terror llega a Call of Duty Black Ops Cold War y Warzone con l’evento “The Haunting”

Per mantenere i giocatori interessati ai giochi multiplayer, gli sviluppatori erano soliti organizzare eventi per evitare la fatica e aggiungere varietà. La saga di Call of Duty non sarà da meno, e per la Stagione 6 abbiamo un appuntamento con The Haunting che ci introduce al genere horror sia in guerra fredda Come in Warzone, vediamo in cosa consiste.

Questa non è l’unica cosa che includerà questo importante evento globale, dobbiamo aggiungere le skin interessanti che offrono che si basano sul genere horror. Abbiamo tutti i colori, sia del film Scream che di Donnie Darko. Possiamo goderci tutto questo d’ora in poi nel gioco che ami di più.

Evento inquietante ora disponibile per Call of Duty Black ops Cold War e Warzone

Ogni gioco riceverà una modifica temporanea nelle impostazioni a tema Halloween. Ma oltre a ciò, Cold War e Warzone riceveranno diverse modalità di gioco esclusive per celebrare questo evento. Vedi, potrebbe essere un buon momento per tornare ai nostri giochi di guerra preferiti e avere alcuni momenti di divertimento spettrale. Poi vi lascio e vi spiego le diverse modalità offerte da ogni titolo che potete anche vedere Articoli:

guerra fredda nera

Haunting includerà anche tre modalità multiplayer a tempo limitato:

ferito: Diciotto giocatori costruiscono una partita e una squadra di zombi ha il compito di convertire i giocatori umani da “sopravvissuti” a zombi. I sopravvissuti rimanenti vincono se superano il limite di tempo, o gli zombi vincono se convertono tutti i sopravvissuti. In una nuova svolta, i sopravvissuti riceveranno una ricompensa con ogni zombi che uccidono: in particolare, ricompense per la velocità di ricarica, la velocità di mira, la velocità di movimento e la velocità di scoppio.

Puntello di caccia di Halloween . La caccia agli oggetti di scena a tema natalizio consentirà ai giocatori di nascondersi sulla mappa come teschi, lanterne, gatti neri, pipistrelli, scheletri e altro ancora in modalità nascondino in Call of Duty.

. La caccia agli oggetti di scena a tema natalizio consentirà ai giocatori di nascondersi sulla mappa come teschi, lanterne, gatti neri, pipistrelli, scheletri e altro ancora in modalità nascondino in Call of Duty. urlare la morte. In questa nuova modalità, due giocatori diventeranno Ghostface con una missione: trovare ed eliminare tutti i sopravvissuti. La squadra dei sopravvissuti non avrà armi, quindi devono nascondersi e cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. Durante il combattimento, le grida dei sopravvissuti cederanno le loro posizioni per gli assassini.

zombie

È stata aggiunta una nuova modalità epidemia di All Hallows’ Eve, in cui i giocatori devono sopravvivere 10 minuti e sgattaiolare fuori da una singola area di epidemia. Questo è più difficile della modalità epidemia standard, in cui la difficoltà aumenterà di 2 minuti. Ciò significa più zombi e anche più difficoltà per ucciderli.

Quando viene raggiunto il limite di tempo di 10 minuti, verrà generato un punto di estrazione nella posizione più lontana possibile dei giocatori e il numero massimo di zombi sarà pienamente consapevole della loro posizione. Sopravvivenza ricompenserà i giocatori con armi leggendarie magiche e punti esperienza.

zona di guerra

In Warzone, Verdansk ritorna al tramonto con un nuovo evento che Activision descrive come il successore di Zombies Royale Halloween. Gli zombi stanno temporaneamente scomparendo e i giocatori possono aspettarsi di combattere gli spiriti ostili usando la modalità limitata Ghosts of Verdansk.

In Ghosts of Verdansk, la morte non manderà i giocatori al Gulag. Invece, i giocatori si trasformeranno in fantasmi dopo essere stati eliminati per la prima volta. I fantasmi non hanno armi, ma avranno alcune abilità soprannaturali:

Salto: Simile all’abilità di salto di Zombie Royale, i giocatori fantasma possono caricare e “saltare” in aria per coprire più terreno.

Simile all’abilità di salto di Zombie Royale, i giocatori fantasma possono caricare e “saltare” in aria per coprire più terreno. Trasferimento immediato: Un’altra opzione di movimento, ma con una decelerazione più lenta, i fantasmi possono teletrasportarsi a breve distanza per aiutare a colmare istantaneamente le distanze tra loro e i giocatori non fantasmi.

Un’altra opzione di movimento, ma con una decelerazione più lenta, i fantasmi possono teletrasportarsi a breve distanza per aiutare a colmare istantaneamente le distanze tra loro e i giocatori non fantasmi. Esplosione spettrale: Questa area di fulmine rallenta i giocatori e interrompe i veicoli.

In termini di danno, i fantasmi possono solo strisciare i giocatori finché non muoiono, a quel punto lasceranno cadere uno spirito. Se un giocatore fantasma può raccogliere tre vite dagli avversari caduti, può apparire immediatamente come il suo giocatore originale. Inoltre, il giocatore stealth può riapparire completando con successo la mossa finale sull’avversario.

I giocatori umani hanno solo uno spazio sicuro per i fantasmi, chiamato Terra Santa. Activision lo descrive come un cerchio blu brillante e un raggio di luce, protetto da una magia soprannaturale che impedisce ai fantasmi di attraversare. Tuttavia, i giocatori fantasma possono danneggiare l’area lanciandoci contro i loro corpi spettrali e, se vi entrano abbastanza volte, possono distruggere la Terra Santa.

Per aggiungere ancora più elementi horror, Ghosts of Verdansk aggiunge un misuratore di paura allo schermo HUD di ogni giocatore. Questa scala va da 0 a 100 punti e ogni fattore inizia come una paura senza alcun punto di paura.

Se la scala del giocatore raggiunge il 50%, il giocatore può iniziare a provare allucinazioni. Il livello di paura aumenta naturalmente nel tempo e quando si verificano i seguenti eventi:

Fatti sparare, fatti colpire dalla squadra nemica o fatti uccidere nell’area

campeggio

Vedere cadaveri o fantasmi

eliminare o escludere compagni di squadra

Al di fuori delle allucinazioni, il livello di paura diminuisce quando si verifica quanto segue:

Elimina un giocatore o un fantasma

Rianima un compagno di squadra

Completa il contratto

Resta in Terra Santa

Per fornire più atmosfera, se possibile, vi lascio il trailer che Activision ha preparato per questo evento: