Come ha rivelato l’analista di mercato del Gruppo NPD, Elden Ring è stato il gioco più venduto negli Stati Uniti a febbraioÈ stata una bella cosa quando il gioco ha debuttato solo il 25 febbraio, quindi in meno di una settimana ha superato qualsiasi altro gioco in termini di entrate, anche esclusivamente su PlayStation. Il secondo orizzonte: l’Occidente proibitoche ha debuttato una settimana fa e si è dovuto accontentare del secondo posto. Pokemon Leggende: Arceusè stato il più grande perdente di quel mese, scendendo al terzo posto.

Forse la cosa più notevole è che Elden Ring è il quinto gioco più venduto in 12 mesiterminato a febbraio 2022, ovvero in meno di una settimana, è riuscito a superare un gran numero di giochi che avevano accumulato copie vendute per un massimo di un anno.

È stato anche rivelato che FromSoftware è il gioco più popolare dell’azienda fino ad oggi, e questo è il caso nel Regno Unito Ha anche goduto del più grande lancio visto fino ad oggi battendo grandi star come FIFA, Call of Duty e persino il lancio di Red Dead Redemption 2 nel 2018. Per quanto riguarda Steamstiamo parlando di accumulare il sesto miglior lancio di gioco sulla piattaforma menzionata Poco più di 950.000 giocatori contemporaneamentee quindi sovraperformato da sette dati raccolti da Dark Souls III.

Come se non bastasse, Nelle ultime 24 ore, 73.458 giocatori hanno raggiunto il picco contemporaneamenteQuindi, più di due settimane dopo la sua uscita, il gioco sta ancora catturando la maggior parte dei giocatori.