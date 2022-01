Elden Ring muestra un nuovo gameplay en el ‘Castillo Mourne’ con mucho sigilo y accion

Recordis aquella poca en la que bamos dessperados por saber algo sobre Anello dell’Elden? Mil y un silencios desde que se public su teaser en el E3 2019. Sin saber cundo llegara, sin saber cmo sera, sin poder ver una pizca de su apartado jugable… Ahora ya entrados en 2022, a puertas de sul lanzamiento preparado para el prximo 25 de febrero, hasta brocca hemos podido una beta cerrada. Despus de que Hidetaka Miyazaki, su creatore e responsabile di altri obras increbles muy conocidas por los jugadores como Anime scure o Bloodborne, conferma que Anello dell’Elden ser un videojuego ms accessibile, y que por tanto se lo pasar ms gente, ahora podemos echar un vistazo a un nuovo gameplay (desde Informatore di gioco) nel Castillo Mourne.

En esta ocasin no se nos hace hincapi en mostrar el extenso e inabarcable mundo de Anello dell’Elden. Aqu la accin va ms directa al grano conduciendo al jugador a una ubicacin especfica. En ese Castillo Mourne, en plena batalla tra bestias, el jugador tiene dos opciones. Una es ir directo a la batalla, a buscar enfrentamiento con el resto de seres que deambulan por la zona y demostrar as su vala. La otra, es ms sencilla y que se intenta explotar para ver hasta dnde llegar Elden Ring, que es tirar del sigilo. El jugador en cuestin se agacha y pasa desapercibido tra i mostri di Miyazaki para ir pasando de reas. Hasta se tira encima de enemigos y pasa de ellos para sobrevivir el mximo tiempo posible.

A estas alturas no es que nos pille desprevenidos, porque como os decamos hasta se ha podido jugar al ttulo ya y hemos visto muchsimo material en estos ltimos meses, pero igualmente sigue haciendo gracia (no enrm el mal sento de la firula) Anime scure se ha ido puliendo con el tiempo hasta llegar a Anello dell’Elden, donde se toman prestados elementi hasta de Sekiro: Le ombre muoiono due volte, e in altro modo incluso de Bloodborne, aunque no sea de forma tan directa. Un nivel semplicemente a lo Dragones y Mazmorras per abrir de boca de cara a su lanzamiento, que como os decamos ser il 25 febbraio. Disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.