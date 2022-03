Elden Ring rilascia la patch 1.03 con un nuovo personaggio, più missioni, musica e molte correzioni

Il lancio del .. il lancio del .. il decollo del anello antico È già stato prodotto ma questo non significa che funzioni Programmazione Finisco. squadra guidata da Hidetaka Miyazaki Continua a lavorare per perfezionare l’esperienza delle Midlands e il suo nuovo aggiornamento lo dimostra.

Lo abbiamo già su tutte le piattaforme patch 1.03attraverso il quale puoi Consulta le note ufficiali. Contiene molte modifiche, tra le quali troviamo la presenza di un file Nuovo NPC chiamato Jar-Bairn. Ora è il momento di iniziare a esplorare l’intera mappa dall’alto verso il basso finché non la trovi.

Hanno anche aderito Nuove missioni per Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight e Gostoc. Se sei uno di quelli che evocano e perdono più mano durante le battaglie, sei fortunato, perché sono state aggiunte più evocazioni per alcune battaglie e gli NPC ti aiutano.

C’è un bel dettaglio che ci dà la grazia dell’imitazione, qualcosa che ci permette di trasformarci in elementi del palcoscenico. La quantità di cose che possiamo diventare è stata aumentata, aggiunta Musica di sottofondo di notte Per regioni specifiche e una funzione che permette di accedere con l’icona del nome e della posizione dell’NPC che abbiamo incontrato.

Per quanto riguarda il debug, è tutto 24 miglioramenti che stabilizzano il nostro gioco. Risolti bug come il congelamento durante la guida con Torrentera, il ridimensionamento errato di alcune armi o le interazioni fallite con alcuni NPC. Tuttavia, ci dispiace perdere una tattica unica.

Il Imitazione di strappiche ci permette di avere una copia esatta di noi stessi al nostro fianco per combattere Riduci i danni che fa ai nemici. Vedremo se è abbastanza per far sì che non valga più la pena usarla. D’altronde è stata aumentata l’efficacia delle armature, è stato aumentato l’aspetto delle Forge Stones, bilanciati i danni dei nostri oggetti offensivi e la distruzione delle armi.

Il Il successo dell’anello Elden Era già evidente dopo i primi giorni, ma ora si è verificato dopo averlo saputo Ha venduto oltre 12 milioni di copie. Abbiamo anche un giocatore spagnolo Fai il giro del gioco e completalo in un batter d’occhio.

