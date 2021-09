Elecnor realizza una linea di trasmissione elettrica in Brasile per 18,5 milioni di euro

MADRID, 28 settembre (stampa europea) –

Elecnor, attraverso la sua controllata Elecnor do Brasil, sta realizzando una linea di trasmissione elettrica di oltre 200 km in Brasile per 18,5 milioni di euro.

Il progetto, denominato Solaris, è promosso da Sterlite Power Transmission Limited, azienda indiana leader nel settore dei trasporti con attività globali nel settore delle infrastrutture.

Secondo la società, si tratta di un progetto chiave per garantire che i complessi fotovoltaici situati nel nord dello stato del Minas Gerais siano collegati al sistema energetico nazionale integrato.

In questo modo, il progetto potenzierà la rete di trasmissione da 1,6 GW e contribuirà a migliorare lo sviluppo economico di questa regione del paese.

La prima sezione che Elecnor costruirà correrà tra i comuni di Janaúba e Jaiba. Sarà lungo 93 chilometri e la linea di trasmissione avrà una potenza a doppio circuito di 230 kV.

La seconda sezione collegherà Pirapura con Tres Marias tramite 112 km di linea di trasmissione monocircuito da 345 kV.

Si stima che lo sviluppo del progetto creerà circa 640 posti di lavoro e sarà operativo nel 2022.

Con l’aggiudicazione del progetto Solaris, Elecnor ha rafforzato la sua presenza in Brasile e si è consolidata come leader di mercato nell’edilizia e nel rilancio.

In totale, il gruppo ha sviluppato più di 11.000 km di linee di trasmissione, 870 km di gasdotti e più di 100 sottostazioni elettriche.

Inoltre, la società possiede una serie di progetti rinnovabili, principalmente eolici e fotovoltaici, con oltre 1 GW di capacità costruita e altri 800 MW in corso.