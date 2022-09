Electronic Arts afferma che l’attuale incertezza sul futuro Call of Duty è un’opportunità per Battlefield

Sembra che Electronic Arts vedrà una grande opportunità per il futuro di Battlefield nell’attuale incertezza che circonda il futuro di Call of Duty. Almeno, questo è ciò che dice Andrew Wilson, il presidente dell’azienda, che ha condiviso questo pensiero in una recente intervista. L’amministratore delegato ha spiegato che il futuro è incerto Call of Dutye soprattutto la possibilità che diventi un’esclusiva della piattaforma apre un enorme potenziale per Battlefield.

Il motivo principale per cui Wilson pensa questo è perché campo di battaglia È un titolo apertamente multipiattaforma, quindi Electronic Arts può conquistare una parte del suo mercato Se Call of Duty finisce per scomparire da alcune piattaformecome Playstation.

“In un mondo in cui potrebbero esserci domande sul futuro di Call of Duty e sulle piattaforme che potrebbero esistere o meno, essendo indipendenti dalla piattaforma e completamente multipiattaforma con Battlefield, Penso che sia una grande opportunitàWilson ha spiegato in l’intervista.

Ovviamente la situazione attuale della saga di Battlefield è una delle peggiori dalla sua nascita, quindi può sfruttare tutto l’aiuto che può ottenere. Tuttavia, è possibile essere piani principali Arti elettroniche Non risulta come previsto, perché ci sono buone possibilità, anche se acquista Activision Blizzard Da parte di Microsoft, la saga di Call of Duty rimane completamente multipiattaforma.