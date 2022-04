Elegante duello reale: l’abito a portafoglio azzurro di Kate Middleton ricorda il “look leetitia” britannico che si è innamorata di tutti a Londra | persone | intrattenimento

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton Ottiene sempre 10 punti quando si tratta di guardaroba e le sue recenti apparizioni pubbliche non hanno fatto eccezione.

attraverso il blocco Vacanze di Pasquaeseguita nella Chiesa di San Giorgio, in Palazzo WindsorKate è apparsa con un bellissimo vestito azzurro che ricorda l’inizio della primavera.

Secondo la rivista BenvenutoL’abito azzurro di Kate è nato da un’idea dello stilista Emily WicksteadRicordava molto l’abito verde oliva che indossava la regina Letizia dalla Spagna durante Cerimonia d’onore per il defunto Duca di Edimburgo.

Per l’occasione, la moglie di Felipe VI ha sfoggiato un modello Babel chic, della designer Isabel Terroso, in cui spiccava il modello incrociato con il rever plissettato a V e una gonna midi con dettagli in velluto che le calzava in vita sottile. Con questo outfit, la regina di Spagna conquistò gli occhi della famiglia britannica a quell’evento.

Tagliata in un taglio midi perfetto per questa stagione, la tuta di Kate presenta maniche lunghe, cintura con cintura in vita e camicia a doppia patta incrociata sul petto.

Le scarpe sono blu e hanno una sensazione di velluto, e la sua borsa è dello stesso colore del vestito, disegnato da Copricapo Emily London.

Il tocco finale al suo outfit primaverile sono stati i suoi capelli semi-top, adornati con un papillon blu medio Jane Taylor Londra.

La famiglia reale dall’aspetto comune

Non era solo Kate ad apparire armoniosa nei toni del blu, ma anche suo marito, il Dr principe Williame anche i loro figli, George e Charlotte, sono stati combinati in diverse fasce dello stesso colore.

I principi, padre e figlio, indossavano abiti blu scuro. Mentre William ha scelto una camicia bianca, lo era Il principe Giorgio Indossava una camicia dello stesso colore del vestito di sua madre.

e dolce La principessa Carlotta Sembrava radiosa con un vestito a stampa floreale e calze dello stesso blu pastello che indossava Kate, con un cappotto blu navy che si abbinava agli abiti di suo padre e del fratello maggiore.

. famiglia reSenza dubbio è apparsa come un nucleo armonioso ed elegante durante la cerimonia di chiusura della settimana di Pasqua. (E)

