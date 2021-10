eleganza nera

Il Lexus LC È una delle coupé più eleganti e attraenti di oggi, e i suoi gestori lo sanno. Ecco perché l’auto sportiva giapponese ha una buona dose di edizioni speciali che esalta questa sensazione eleganza ed esclusività. L’ultimo si chiama ispirazione nera, si basa sul famoso Serie di ispirazione Dalle 100 unità che abbiamo incontrato ad inizio anno a cui ora aggiunge un impegno quasi totale per Colore nero che arriverà esclusivamente nel Regno Unito.

tutto nero

Il protagonista qui è il dipinto grafite nera Si applica alla carrozzeria, ma la grande differenza qui è una tecnologia già nota in altre versioni speciali di altri marchi: Sostituendo il famoso cromo con il nero Ora sulla griglia, sulle calotte degli specchietti, sui telai delle luci anteriori e posteriori, tra gli altri pezzi, è rimasto solo il cromo per il doppio scarico.

Lexus

Attrezzatura molto completa

Questo tocco di colore più scuro è presente anche nelle loro esclusive Cerchi da 21 pollici Tetto e tetto in fibra di carbonio a cinque bracci spoiler posteriore Anche il carbonio che completa il suo elegante design esterno.

Nel frattempo, l’interno completamente attrezzato è composto da sedili in pelle di alta qualità con regolazione elettrica a 10 vie, un sistema audio surround Mark Levinson premium a 13 altoparlanti, un display head-up e altri extra inclusi nel pacchetto. Pacchetto LC Sport Plus. Ha anche altri elementi di comfort come un volante riscaldato, sblocco intelligente, sedili riscaldati e le ultime novità in fatto di sicurezza domestica con Lexus Safety System+.

Lexus

A livello meccanico, la LC Black Inspiration può essere ordinata con entrambe le meccaniche ibride LC 500 ore Con un V6 da 3,5 litri per un totale di 359 cavalli, così come il V8 aspirato da 5,0 litri della LC 500 La sua potenza è di 471 CV. Entrambi dispongono anche di differenziali a slittamento limitato Torsen e sospensioni adattive per garantire una dinamica di prima classe.

Per ora, sembra che la Lexus LC Black Inspiration sarà commercializzata solo nel Regno Unito, dove verranno aperti gli ordini e successivamente verranno rivelati i prezzi. 1 novembre.

Lexus

Questo contenuto è creato e gestito da una terza parte e viene importato in questa pagina per aiutare gli utenti a fornire il proprio indirizzo email. Potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni su questo e contenuti simili su piano.io