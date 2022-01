Elenco degli immobili in Cina Evergrande pubblicità sospesa

FOTO FILE: Un cartello indica l’edificio dell’Evergrande China Centre a Hong Kong, Cina, 23 settembre 2021. REUTERS/Tyron Siu

di Claire Jim

HONG KONG (Reuters) – Le azioni del gruppo cinese Evergrande hanno interrotto le negoziazioni lunedì, ha detto lo sviluppatore immobiliare in difficoltà, in attesa del rilascio di “informazioni privilegiate”.

Evergrande, la società immobiliare più indebitata al mondo, sta lottando per rimborsare più di 300 miliardi di dollari in impegni, inclusi quasi 20 miliardi di dollari in obbligazioni del mercato internazionale che valutano le società ritenute inadempienti il ​​mese scorso.

Lo sviluppatore è stato inadempiente per $ 255 milioni in nuovi coupon in scadenza martedì scorso, anche se entrambi hanno un periodo di grazia di 30 giorni.

La società ha istituito un comitato di gestione del rischio che comprende diversi membri di imprese statali e ha affermato che lavorerà attivamente con i suoi creditori.

I media locali hanno riferito durante il fine settimana che un governo cittadino sull’isola turistica cinese di Hainan il 30 dicembre ha ordinato a Evergrande di demolire 39 condomini entro 10 giorni, a causa della loro costruzione illegale.

Evergrande non ha risposto a una richiesta di commento sul progetto Hainan.

Venerdì, Evergrande ha abbassato i piani di pagamento per gli investitori nei suoi prodotti di gestione patrimoniale, affermando che ogni investitore nel suo prodotto di gestione può aspettarsi di ricevere 8.000 yuan ($ 1.257) al mese come pagamento base per tre mesi, indipendentemente dal fatto che lo sia o meno. Data di scadenza dell’investimento.

Questa misura evidenzia la crescente carenza di liquidità del promotore immobiliare.

Le azioni di Evergrande sono scese dell’89% lo scorso anno, per chiudere venerdì a 1,59 dollari di Hong Kong.

(Segnalazione di Claire Jim; montaggio di Tom Hogg e Shri Navaratnam; traduzione di Jose Muñoz per la redazione di Danzica)