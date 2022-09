Elenco dei 51-100 migliori bar del mondo 2022

L’elenco completo dei 50 migliori bar del mondo per il 2022 sarà annunciato il 4 ottobre a Barcellona

Sono stati svelati i 50 migliori nastri al mondo del 2022per il sesto anno L’elenco ampliato dei migliori bar del mondo si è classificato tra 51 e 100 in preparazione allo spettacolo in programma martedì 4 ottobre a Barcellona (Spagna).

L’elenco inizia al numero 51 con Sago House (Singapore), A seguire fango nero (Atene), Cucina cocktail causa effetto (Città del Capo), la fabbrica (San Juan, Portorico) e 28 Hong Kong Street (Singapore).

Questa estensione del grafico a barre globale include organizzazioni di 32 diverse città in tutto il mondo con 15 nuove voci nell’elenco e 5 nuove cittàCracovia, Bratislava, Manchester, Playa del Carmen e Bogotà.

In Spagna non c’è un edificio, quindi dovremo aspettare una lista di 1-50. L’anno scorso, due stabilimenti di Madrid, 1862 Dry Bar e Savas, sono riusciti a scivolare rispettivamente all’84° e al 98° posto.

Brevemente, Singapore In cima alla lista con otto barre, tra cui due new entry in Analog e Republic. Il Regno Unito guida l’Europa con quattro bar su un totale di 16 bar in tutto il continente, incluso il primo bar britannico nella lista 51-100 fuori Londra ed Edimburgo.

Mentre quello, Europa orientale Debutta con i bar di Bratislava e Cracovia nella lista. Sud Africa Ha un record di 4 battute Nella lista di Cape Town e Johannesburg, mentre si trova a Est dell’AfricaLui, il fuoriclasse del bar di Nairobi, si è spostato in due posizioni.

Il menu annuale è determinato da una giuria di oltre 650 produttori di birra indipendenti. D’ora in poi, non resta che attendere qualche giorno per scoprire l’elenco da 1 a 50 dei 50 migliori bar del mondo per il 2022.

La lista dei 50 migliori bar al mondo per il 2022, da 51 a 100

51- Casa Sago (Singapore)

52 – Argilla Nera (Atene)

53. Cocktail Kitchen di causa effetto (Città del Capo).

54. La fabbrica (San Juan, Porto Rico)

55. Via Hong Kong 28 (Singapore)

56. Quinaria (Hong Kong)

57. MO Bar (Singapore)

58 – Mimi Kakushi (Dubai)

59. Schofield (Manchester).

60. Casetta del custode (Melbourne)

61 – Il Presidente (Buenos Aires)

62. Così così (San Paolo)

63 The SG Club (Tokyo)

64- Bruges (Città del Messico)

65- Analogico (Singapore).

66. Il Barone (Cartagena)

67- Atlante (Singapore)

68- Hero Bar (Nairobi)

No Sleep Club (Singapore).

70- La stanza di Laura (Bogotá).

71 – Tgoge (Stoccolma)

72. Tre fogli (Londra).

73- Camparino in Galleria (Milano)

74- Noce moscata e chiodi di garofano (Singapore).

75. Side Hustle (Londra).

76. Candelora (Parigi)

77- Tribunale (Roma).

78 – Roda Host (Stoccolma)

79 – Vespro (Bangkok)

80 – Paradiso dei Morti (Beirut).

81- I perduti (Nicosia).

82. Concediti un bistrot sperimentale (Taipei)

83- Goto Bar (New York)

84 – Le Syndicat (Parigi)

85 – Danico (Parigi)

86 – Phryni e Frisione (Roma)

87. Re (Sydney)

88. Arte della Duplicità (Città del Capo)

89. Donovan’s Bar (Londra)

90- Repubblica (Singapore).

91- Antique American Bar (Bratislava).

92. La Casa delle Macchine (Città del Capo).

93 – Mays (New York).

94- Sweet Liberty (Miami).

95 Barra di bambù (Bangkok)

96. Dead Rabbit (New York)

97- Corona (Cracovia).

98. Bar Zapote (Playa del Carmen)

99. Tesoro (Goa)

100- No + tasse (Johannesburg)

