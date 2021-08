Elenco dei modelli Xiaomi che riceveranno l’ottimizzazione MIUI 12.5

È un dato di fatto che Xiaomi rilasci un gran numero di dispositivi durante tutto l’anno e ciò significa che gli sviluppatori non possono concentrarsi adeguatamente sull’ottimizzazione del sistema operativo per ciascun modello. Questo ha portato molti utenti a lamentarsi.

Ora Xiaomi sta lavorando a una versione migliorata di MIUI 12.5 per lanciarla sul primo lotto di dispositivi compatibili in Cina. Questo lancio è iniziato il 13 agosto e Deve essere completato il 27 agostoQuando raggiungi tutte le unità disponibili.

La versione potenziata della MIUI 12.5 arriva nel primo lotto di dispositivi, e questi sono i miglioramenti

Lanciare decine di dispositivi mobili all’anno non va bene, è meglio rilasciare alcuni prodotti che puoi mantenere nel tempo per migliorare il software. Un buon hardware è inutile se non ci sono miglioramenti. E quindi, Xiaomi deve lavorare allo sviluppo di una MIUI 12.5 . migliorata.

Secondo l’azienda stessa, questa versione ha fatto del suo meglio per risolvere i problemi del sistema e 160 problemi risolti con successo per il sistema e 224 Problemi relativi alle applicazioni di sistema. MIUI12.5 Enhanced Edition ottiene un sistema più fluido e un consumo energetico inferiore attraverso quattro nuove tecnologie sviluppate da sé.

L’aggiornamento ottimizza MIUI 12.5 con cose come una migliore velocità di lettura e scrittura dello spazio di archiviazione (e hashing significativamente migliorato, fino al 60%). Risulta in Le prestazioni di lettura e scrittura sono diminuite di meno del 5% dopo 36 mesi di utilizzoRispetto al solito che è circa il 50% per altri dispositivi.

La gestione della memoria è stata ulteriormente migliorata per un funzionamento più fluido e la programmazione del processore è stata rinnovata, migliorando la priorità della visualizzazione dell’interfaccia utente. Questi miglioramenti sembrano portare ad a 15% di riduzione dell’utilizzo della CPU e 8% di risparmio energetico medio.

Elenco dei modelli Xiaomi che riceveranno la versione aggiornata di MIUI 12.5

Purtroppo ora Sembra che l’azienda non abbia intenzione di lanciare la versione migliorata di MIUI 12.5 fuori dai confini cinesi, quindi il resto del mondo dovrà accettare i programmi esistenti. Sì, è quello che di solito causa molti problemi perché non è ottimizzato correttamente.

I modelli inclusi nel primo lotto della nuova versione migliorata di MIUI 12.5 sono:

Mi Mix 4

Mi 11 Ultra

Siamo l’11 dicembre

Redmi K40 Pro

Mi 10S

mercoledì 11

Mi 10 Ultra

Redmi K30S

mercoledì 10

Mi 10 Pro

Redmi K40

Redmi. K30 Pro

il Xiaomi Mix 4 Il suo nuovo smartphone di punta con fotocamera sotto lo schermo è stato lanciato e sta eseguendo la nuova versione del software. Tra pochi giorni dovremmo iniziare a vedere i rapporti sul miglioramento che Xiaomi ha apportato con questo aggiornamento nel resto dei dispositivi del marchio.

Ti interesserà

Indubbiamente, se questa versione del sistema operativo Xiaomi raggiungerà tutti i dispositivi del mondo, gli utenti ne saranno molto grati. Ma… per ora, dovremo aspettare e vedere se l’azienda cambia prospettiva.