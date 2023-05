Elenco di app ChatGPT false da eliminare: evitare le truffe | tecnologia

Sophos, una società di sicurezza informatica, ha scoperto diverse app mobili che addebitano agli utenti l’accesso chiacchierataun servizio OpenAI gratuito disponibile sul suo sito web.

Come accennato spagnoloSugli app store per dispositivi mobili ce ne sono molti che affermano di offrire lo stesso servizio di OpenAI, ma con un pagamento settimanale.

Queste app specifiche non contengono malware ma sono “porcellanaUn termine coniato per descrivere un’app di bassa qualità che cerca in qualsiasi modo di accedere al suo abbonamento con un pagamento settimanale, mensile o annualeRapporti sui media.

Da parte sua, Sophos aggiunge che queste applicazioni riescono a superare i filtri degli store ufficiali e vengono costantemente annunciate agli utenti in modo che possano pagare per i loro servizi. E a quanto pare, gli sviluppatori useranno recensioni false per assicurarsi che vengano utilizzate.

Elenco di app false che dovrebbero essere eliminate

Chat GBT: si chiama Chiedi all’assistente AI su iOS e costa $ 6 alla settimana e $ 312 all’anno dopo 3 giorni gratis.

Genio: $ 7 a settimana, $ 70 all’anno. È disponibile anche in Google Play Store.

Assistente GAICosta $ 6 a settimana e la sua versione gratuita ha un limite giornaliero di 10 voci.

AI Chat GBT: costa $ 6,49 al mese.

AI Chat – Chatbot AI Assistant: costa $ 8 e puoi trovarlo anche in a app Store.

Genie AI Chatbot – Simile a Genie, lo trovi in ​​a app Store.

AI Chatbot – Avvia la chat apertaCosta $ 6,99 al mese e $ 79,99 all’anno. Quando è installato in iOS viene visualizzato come “AI Smith”.

Infine, El Español consiglia.Utilizza le applicazioni Microsoft ufficiali o lo stesso ChatGPT di OpenAIO”.