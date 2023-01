giovanotto, L’azienda di origine spagnola è ora di proprietà della società giapponese Oryx, annuncia il suo ingresso nel settore fotovoltaico italiano con l’acquisizione di 71,6 MW in sviluppo da uno sviluppatore locale. I progetti saranno realizzati nella regione Puglia dell’Italia meridionale. Una volta programmati per entrare in funzione nel 2025, i due impianti avranno rispettivamente una capacità di 20,4 MW e 51,2 MW.

Lo studio legale Watson Farley & Williams (WFW) ha assistito Eleven nell’acquisizione e nell’istituzione di un accordo di co-sviluppo con uno sviluppatore locale, il cui nome non è stato reso noto.

Eleven prevede di generare 2 GW nella prima metà del 2023 con 662 MW in linea (476 MW in Spagna, 147 MW nelle Americhe e 30 MW in Messico). Questi progetti rappresentano un investimento di oltre 250 milioni di euro in Spagna e 160 milioni di dollari negli Stati Uniti, inoltre la società dispone di altri 6,6 GW in varie fasi di sviluppo.