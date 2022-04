Elezioni Francia 2022: Emmanuel Macron e Marine Le Pen vincono il primo turno elettorale

Redazione

10 aprile 2022

fonte dell’immagine, Getty Images didascalia, Marine Le Pen ed Emmanuel Macron vanno al secondo turno delle elezioni in Francia.

Il presidente Emmanuel Macron e l’estrema destra Marine Le Pen sono stati i due candidati più votati alle elezioni di domenica in Francia, quindi si affronteranno nel ballottaggio presidenziale.

Macron Io ho 274% dei voti mentre il suo avversario Il Due4,%Secondo i dati ufficiali, il 95% dei voti è stato contato. Al terzo posto il candidato di sinistra Jean-Luc Mélenchon, vicino al leader dell’Assemblea nazionale, con il 21,6%.

Le Pen e Macron si sono effettivamente affrontati nel secondo turno elettorale del 2017.

In questa occasione il Paese europeo terrà le elezioni cruciali del 24 aprile, in cui nessuno dei 12 candidati in carica ha ricevuto il 50% dei voti necessari per vincere al primo turno. Il nuovo leader francese prenderà il potere il 13 maggio.

Un sondaggio pubblicato domenica sera dal canale francese BFM TV Macron 52% Già preferenze di polling Lubano del 48%.

Un altro sondaggio, condotto da Ifop-Fiducial, colloca la proiezione per il 24 aprile a 51% per Macron e 49% per Lubanmentre Ipsos-Sopra Steria conferisce all’incumbent un vantaggio più ampio, vale a dire 54% vs 46%.

Il presidente può candidarsi per la rielezione immediata solo una volta in Francia e ogni mandato dura cinque anni. Se Macron vince, sarà il primo presidente a ricertificare la posizione negli ultimi 20 anni.

In cerca di rielezione

fonte dell’immagine, Agenzia per la protezione ambientale

Nel suo discorso dopo aver ascoltato i risultati, Macron ha chiesto ai francesi di fermare l’estrema destra. “Chiedo a tutti, compresi quelli che non hanno votato per me al primo turno, di sostenerci”, ha detto. READ Cuba nomina vertice unilaterale ospitato dagli Stati Uniti | Notizia

“Soddisfare il populismo e la xenofobia, questa non è la Francia“Niente è stato deciso”, ha aggiunto, chiedendo ai suoi follower “di non risparmiare sforzi”.

Il presidente ha anche ringraziato i candidati che hanno perso e ha chiesto pubblicamente un voto sulla sua nomina.

almeno Cinque candidature per candidati sconfittiruna Agli elettori non piace Le Pen Nelle prossime elezioni anche Mélenchon che ha parlato prima della sconfitta.

fonte dell’immagine, Reuters didascalia, Jean-Luc Melenchon, il candidato della sinistra, domenica ha chiesto agli elettori di non dare il proprio voto a Marine Le Pen. Si è piazzato terzo alle elezioni di domenica.

“Non dovresti dare a Le Pen un solo voto!”, ha detto il politico del movimento France Insumisa, descritto come la speranza della sinistra nelle elezioni in corso.

Ha aggiunto, pur non menzionando Macron: “Non commettiamo l’errore di balzare, sappiamo per chi non voteremo mai!”

Valerie Pecres (4,8%), il candidato repubblicano e attivista ambientale Yannick Gadot (4,5%), il comunista Fabien Roussel (2,3%) e la socialista Anne Hidalgo (1,7%) hanno tutti chiesto esplicitamente un voto dall’attuale leader francese.

“Il capo di tutti i francesi”

fonte dell’immagine, Reuters

Al quartier generale della sua campagna elettorale, dopo la pubblicazione dei primi risultati, Le Pen ha chiesto a chi non sostiene Macron di votarla al secondo turno.

Ha aggiunto che lo sarebbetesta tutta francese“Se eletta. Ha anche affrontato le questioni intorno a lei, inclusa la rimarcatura Valori francesi, controllo dell’immigrazione e sicurezza.

Le statistiche ufficiali mostrano che nel 2020 vivevano in Francia circa 6,8 milioni di immigrati, un terzo dei quali europei, che rappresentano il 10% della popolazione del Paese. READ La variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2 è stata segnalata a Singapore

“Senza aspettare, intendo tagliare le lacrime di cui ha sofferto la Francia crollata, cosa che quella forza non è stata finora in grado di fare”, ha detto.

L’estrema destra Eric Zemmour ha mostrato una preferenza per Le Pen. Il giornalista, identificato con atteggiamenti più conservatori di Le Pen, è arrivato quarto alle elezioni di domenica con il 7,0%.

fonte dell’immagine, Reuters

I sondaggi d’opinione hanno indicato che le questioni più importanti nell’attuale corsa alle elezioni sono l’invasione russa dell’Ucraina, l’economia, l’immigrazione e la sicurezza.

La Francia ha registrato il suo tasso di crescita economica annuale più alto in mezzo secolo nel 2021, dopo essersi ripresa dall’impatto della pandemia di COVID-19.

Ma i prezzi della benzina sono aumentati, così come i prezzi dell’energia, con l’inflazione annua salita al 4,5% a marzo.

La disoccupazione nel Paese è scesa al 7,4% nell’ultimo trimestre del 2021, leggermente al di sopra della media dell’eurozona, ma vicina all’obiettivo fissato da Macron quando è entrato in carica, che era la sua promessa del 7%.