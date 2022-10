Elezioni in Brasile 2022, in diretta | Lula da Silva dopo aver espresso il suo voto: “Non vogliamo più odio” | internazionale

I brasiliani votano in Spagna

Secondo l’Istituto nazionale di statistica, nel 2021 c’erano 95.433 brasiliani in Spagna. Il voto è obbligatorio anche per i brasiliani residenti all’estero e non votare in seguito complica altre azioni ( Come il rinnovo del passaporto & rpar;. brasiliani residenti in Aragona, Isole Baleari, Catalogna, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunità Valenciana, Paesi Baschi, così come quelli che vivono in Andorra e Andorra; Stanno già votando a Barcellona e Bar.Avinguda del parallelo, 205, nella Fiera di Barcellona & rpar;; riposo ( Comprese le Canarie & rpar; Votazione al Casa do Brasil College & lpar;Via della memoria, 3& rpar; Nella città universitaria di Madrid. Entrambe le scuole sono aperte fino alle 17:00.

Oggi a Madrid, in una giornata soleggiata e piuttosto fredda, centinaia di persone sono già venute dal mattino presto per votare a Casa do Brasil, trovando trambusto ma ( circa 11.00 ) Poche code. La polarizzazione politica era più evidente nell’abbigliamento degli elettori; Alcuni indossavano spille e camicie indicando la loro preferenza per Luiz Inácio Lula da Silva, altri per Jair Bolsonaro & rpar; Ma a parte questo un’atmosfera calma e amichevole.

Al secondo turno delle elezioni del 2018 gli elettori sono stati 3.917 e il 24,8% registrato. È andato alle urne a Madrid. Jair Bolsonaro ha ottenuto il 53,8% dei voti contro il 36,15% di Fernando Haddad. A Barcellona, ​​​​1.644 elettori & lpar; 39,2% & rpar; Ha partecipato e Haddad ha vinto il 47,4% dei voti contro il 40,7% di Bolsonaro.

Nella foto, gli elettori davanti al Collegio Casa do Brasil, questa mattina a Madrid.