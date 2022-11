Elezioni in Brasile: Diretta dei risultati del secondo turno e vittoria di Lula su Bolsonaro | internazionale

Lula visiterà l’Argentina prima di assumere la carica di Presidente del Brasile

di Federico Riva Molina. Alberto Fernandez ha dichiarato lunedì dopo la sua visita a San Paolo che il primo viaggio di Luis Inacio Lula da Silva come presidente eletto del Brasile sarà nella vicina Argentina. Il leader del PT ha detto al presidente dell’Argentina, il primo leader internazionale che ha incontrato dopo aver vinto le elezioni di domenica contro Jair Bolsonaro, che intende fare il viaggio prima di entrare in carica il 1 gennaio 2022.

“Non sa che l’Argentina è casa sua”, ha detto Fernandez dopo essersi incontrato in un hotel a San Paolo. “Parliamo più del futuro che del passato”, ha detto. Lula da Silva ha trascorso la maggior parte del suo primo giorno da presidente eletto ricevendo congratulazioni da presidenti stranieri e alti funzionari. Ma c’era un gap di agenda, molto stretto, per l’accoglienza di Fernandez. L’argentino è salito a bordo di un aereo con una piccola delegazione lunedì troppo presto, ottenendo a malapena l’approvazione del brasiliano. Una volta risolta la questione della sicurezza, un punto complicato in quanto si trattava di una visita non ufficiale di un capo di stato, è atterrato a mezzogiorno a San Paolo.

La visita è stata importante per Fernandez. Non solo Lula da Silva aiuterà a riparare le relazioni rovinate tra Argentina e Brasile, Fernandez non sta parlando con Bolsonaro. L’argentino vive ore basse a Buenos Aires, assediato dalla crisi economica e dai disaccordi che affliggono la coalizione peronista che co-guida con la sua vicepresidente, Cristina Fernandez de Kirchner. Lola, in quanto amica di entrambi, può fungere da ponte per ri-dialogo.

Foto: Il presidente eletto del Brasile, Luis Inacio Lula da Silva, saluta il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, durante il loro incontro di lunedì 31 ottobre a San Paolo. (Reuters)