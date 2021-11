Elezioni in Nicaragua: quali paesi riconoscono (e respingono) la rielezione di Daniel Ortega

4 ore

Le elezioni svoltesi domenica scorsa in Nicaragua sono una delle elezioni più contestate nella storia del Paese. Tuttavia, diversi paesi non hanno esitato a celebrare la vittoria di Daniel Ortega e di sua moglie Rosario Murillo, che torneranno alla carica di vicepresidente.

Il processo elettorale in Nicaragua è stato caratterizzato da L’arresto di sette candidati alla presidenza e l’abolizione di tre partiti politici di opposizione e l’arresto di giornalisti, uomini d’affari, leader sociali e altre figure dell’opposizione.

“È una grande vittoria, una vittoria per la gente, una vittoria per un paese che ha un presente, un futuro e un grande passato. Congratulazioni. Colgo l’occasione per inviare le nostre congratulazioni e ammirazione al Nicaragua, che è ciò che il Nicaragua è “, ha affermato il presidente Nicolas Maduro.