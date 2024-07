Elezioni in Venezuela 2024 Maduro Edmundo Gonzalez News Digest del 29 luglio 2024

Nicolas Maduro è candidato alle elezioni presidenziali previste per domenica. Se la sua candidatura otterrà il sostegno popolare alle urne contro il candidato sostenuto dalla maggioranza dell’opposizione, Edmundo González Urrutia, il presidente in carica sarà rieletto per la seconda volta e nel 2025 inizierà un terzo mandato presidenziale. Com’è stato il tuo viaggio per raggiungere la massima autorità in Venezuela?

All’inizio della sua carriera era autista di autobus nella metropolitana di Caracas e leader sindacale.

Maduro incontrò Hugo Chávez dopo il colpo di stato del 1992, quando fece campagna per la liberazione dell’allora tenente colonnello dopo il tentativo di colpo di stato per spodestare l’allora presidente Carlos Andres Pérez.

Nel 1999 è stato eletto deputato all’Assemblea Nazionale Costituente, l’organo incaricato di redigere la nuova costituzione, approvata definitivamente nel dicembre dello stesso anno che ha abolito la Magna Carta del 1961. Tra il 2005 e il 2006 è stato Presidente del Paese Presidente. Assemblea nazionale. .

Tra il 2006 e il 2012, durante il secondo mandato di Chávez, Maduro è stato ministro degli Affari esteri. La sfida più grande che ha dovuto affrontare è arrivata nell’ottobre del 2012 quando Chavez, dopo aver vinto le elezioni nell’ottobre di quell’anno, lo scelse come vicepresidente.

Alla fine di quell’anno, il 9 dicembre, Hugo Chávez annunciò che si sarebbe recato all’Avana per continuare la sua cura contro il cancro. Su una rete nazionale, l’allora presidente chiese ai suoi seguaci di sostenere Maduro nel caso in cui non fosse stato in grado di svolgere il suo nuovo mandato nel gennaio 2013.

La Costituzione venezuelana prevede che in caso di morte o incapacità del presidente, entro i successivi trenta giorni consecutivi si terranno nuove elezioni generali, dirette e segrete.

Ecco perché Chavez ha chiesto che il popolo sostenesse Maduro in queste elezioni.

“Se succede qualcosa che mi impedisce di continuare a essere presidente, Nicolas Maduro deve porre fine al suo mandato”, ha detto il capo dello Stato.

“La mia ferma opinione, completa, come una luna piena, irreversibile, assoluta, totale, è che in questo scenario che ci costringerà a indire nuovamente le elezioni presidenziali, si eleggerà Nicolas Maduro presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, ve lo dico Lo chiedo”, ha aggiunto Chavez, tenendogli per mano una copia della Costituzione venezuelana.

Quando Chávez morì il 5 marzo 2013, Maduro assunse il ruolo di presidente ad interim fino a quando il Consiglio elettorale nazionale non indisse le elezioni per il 14 aprile 2013.

