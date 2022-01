Elezioni Italia 2022: Dibattito tra i partiti italiani Tragi e Matarella per occupare la presidenza | Internazionale

Referendum sul Presidente della Repubblica Italiana Nel suo sesto referendum ha mostrato il meglio e il peggio della politica italiana. Venerdì 28 gennaio ci sono stati tradimenti all’interno dei partiti, una massiccia irresponsabilità aziendale che ha offuscato l’immagine di funzionari chiave come la presidente del Senato Elizabeth Castelli, che è stata egoisticamente gettata nel fuoco da Salvini per non aver votato. Puntelli. Ma, come sempre, è stato possibile aprire la porta a trattative serie, consentendo all’Italia di immagazzinare mobili in un momento profondamente subdolo. Se vuoi tornare al punto di partenza di questo processo e scoprire una lettera: Chiedi Sergio Matterella Rieleggere, eleggere Presidente del Consiglio Mario Draghi o eleggere Elisabetta Belloni, capo dei Servizi Segreti.

La rielezione alla presidenza dell’attuale capo dello Stato, appoggiata ieri da schiaccianti voti (336 voti), è stata ignorata dalla destra, che sarà la linfa vitale di tutti. Questa è l’unica carta che ti permette di azzerare il contatore. Nessuno si arrabbierà troppo e la decisione sarà rinviata di almeno due anni. Dopo le elezioni dell’Assemblea del 2023, ci sarà un nuovo esecutivo. Con qualche graffio in più Tracy potrebbe avere la possibilità di rioccupare quella posizione. L’ambiente di Matterella metteva in chiaro che non aveva intenzione di ripetersi in questi giorni e che non aveva nulla a che fare con lo sport. Ma ha ammesso in altre occasioni che se la situazione in Italia era peggiore, non aveva altra scelta che accettare. Almeno, Come il suo predecessore Giorgio NapolitanoSi sono tenute le prossime elezioni legislative e il Parlamento è stato in grado di formare una netta maggioranza.

Un’altra opzione con una produzione più sofisticata è l’opzione Tracy. L’attuale Presidente del Consiglio non ha nascosto il suo interesse Diventare il nuovo capo di stato in questi giorni. Ieri ha incontrato il presidente della Lega Matteo Salvini. Conversato con altri leader. La sua elezione, tuttavia, significa la sua disponibilità a creare un nuovo esecutivo per sostituirlo, che conserverà l’unità dell’anno scorso nel portare avanti le riforme necessarie in Italia e affrontare i piani del Paese di ricevere oltre .000.200.000 milioni. Il problema dell’Ue è che lo stesso Draghi sarà coinvolto nel processo di rimpasto di questo ministero, stravolgendo alcune pagine della costituzione e trasformando l’Italia in una repubblica presidenziale nel giro di poche ore.

Altre possibilità considerate ieri, nonostante un profilo e un peso molto più bassi, sono state quella dell’ex Presidente della Camera dei Deputati Pierre Ferdinando Cassini; E, soprattutto, Elisabetta Belloni, l’attuale capo dei Servizi Segreti. Quest’ultimo, diplomatico di ottima esperienza e capace di formare un ampio consenso, era l’opzione di destra nella tarda serata di ieri. Infatti, senza citare direttamente lo stesso Salvini, ha detto che stava lavorando affinché la persona prescelta fosse “una donna”.

Referendum del 28 gennaio (Quinto) Un gioco per Salvini che propone Casellatti, il capogruppo del Senato. Forza è la gerarchia politica, istituzionale dell’Italia e il secondo in comando dello Stato, e vi consiglio di non bruciarla con un voto perso. Ma Salvini ha insistito su un’idea divisiva (la sinistra non ha nemmeno votato) e il risultato che ha ricevuto ha mostrato crepe nella coalizione di centrodestra oltre a dissolvere la candidatura, che non ha potuto nemmeno sostenere insieme a Casselli (ha ricevuto 382 voti. Di circa 450 compresi i membri). Cioè, circa 70 parlamentari del suo stesso partito, Forza Italia, non lo hanno votato.

Non è la prima volta che Salvini sopravvaluta i suoi talenti. Ad agosto 2019, Con un mojito in mano in un bar sulla spiaggia, il governo ha causato una crisi Ha eliminato tutte le possibilità che diventasse primo ministro e di continuare nel ramo esecutivo di cui era vicepresidente. È molto meno potente di allora, cercando di fare del presidente un leader credibile e di unire l’intera coalizione e formarsi in queste elezioni. Kingmaker Votazione. Il problema è che è riuscito a trasformare la Camera dei Deputati nell’edizione invernale di quel bar sulla spiaggia, chiamato Bobbeat, spaccando la coalizione e dando il comando all’Alleanza Progressista nell’ultima tornata di votazioni.

Unisciti a EL PAÍS per seguire tutte le notizie e leggere senza limiti. Registrazione

Salvini esce vivo da questo gioco perché il suo partito non funziona come la maggior parte delle persone e ora nessuno ascolterà la testa. Ma una parte importante della sua formazione, i mercanti del Nord, fin dall’inizio amarono il Drake al Guernal Palace, e il capo della Lega ignorò quel coro insistente. Ti pagheranno. Ampi settori delle fazioni della divisa coalizione di centrodestra riconoscono in Georgia Meloni, leader dei fratelli italiani, l’unica in grado di prendere decisioni politiche intelligenti.

Segui tutte le informazioni internazionali Facebook Y Twittero en La nostra newsletter settimanale.