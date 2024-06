Elezioni legislative in Francia – Telemundo Miami (51)

Domenica la Francia sarà testimone del primo turno di elezioni parlamentari anticipate che potrebbero portare alla nascita del primo governo di estrema destra del Paese dall’occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

Un importante sondaggio d’opinione mostra che il partito di estrema destra Raggruppamento Nazionale è in testa alla lista con il 36% dei voti, seguito dalla coalizione di sinistra Nuovo Fronte Popolare con il 29%. Secondo Ipsos, la coalizione di Macron è al terzo posto con il 19,5%. L’ascesa della destra e il collasso del centro stanno mandando ondate di shock in tutta la Francia, e alcuni analisti avvertono che la profonda delusione dietro questi numeri si estende oltre la Francia.

Macron resterà presidente dopo le elezioni anticipate, ma il leader 46enne dovrà scegliere un primo ministro tra le file del gruppo politico che ottiene la maggioranza nell’Assemblea nazionale, l’equivalente francese della Camera dei rappresentanti americana. Se prevalesse l’estrema destra, Macron potrebbe arrivare alle Olimpiadi di Parigi avvolto da una nube di vergogna politica, umiliato da un teso accordo di condivisione del potere.

Il secondo turno è previsto per il 7 luglio. L’esito del voto è molto incerto. L’affluenza è stata insolitamente alta.

Tre principali blocchi politici sono in competizione: il partito di estrema destra Raggruppamento Nazionale, la coalizione centrista guidata dal presidente Emmanuel Macron e la coalizione del Nuovo Fronte Popolare, che comprende forze di centrosinistra, forze verdi e l’estrema sinistra. Il sistema francese è complesso e non compatibile con il sostegno nazionale ad un partito.

Dopo la vittoria schiacciante dell’estrema destra alle elezioni del Parlamento europeo all’inizio di questo mese, Macron ha chiesto un voto anticipato in Francia perché temeva che i risultati avrebbero paralizzato la legislatura.

Se il Raggruppamento Nazionale dovesse ottenere la maggioranza parlamentare, Macron dovrebbe nominare Jordan Bardella, il 28enne capo del Raggruppamento Nazionale, come primo ministro in uno strano sistema di condivisione del potere noto come “coesistenza”. Bardella ha detto che si opporrà all’invio di forze francesi in Ucraina, possibilità che Macron non ha escluso, e che si rifiuterà di consegnare alla Francia missili a lungo raggio e altre armi in grado di colpire obiettivi all’interno della Russia.

Macron ha chiesto elezioni anticipate il giorno dopo che l’estrema destra ha schiacciato il suo partito durante le elezioni parlamentari europee di giugno. La sua decisione è stata ampiamente vista come un tentativo di allontanare gli elettori dall’estremismo politico, ma una campagna elettorale durata tre settimane non è riuscita a cambiare la situazione.

“Il centro è crollato”, ha detto Samantha de Bendern, commentatrice geopolitica per il notiziario La Chaine Info. Macron ha commesso un errore nei suoi calcoli. Ha espresso la speranza che sia la sinistra moderata che la destra moderata si uniscano a lui. Invece, entrambi hanno aderito all’estremismo”.