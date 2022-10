Elijah Moore chiede agli aerei di partire

Elijah Moore ha mostrato il suo fastidio e la rabbia era così intensa che ha dovuto lasciare le strutture per calmare le cose

Florham Park, NJ – Ricevitore largo dei New York Jets, Elia MorFrustrato per la sua mancanza di gioco, giovedì ha chiesto un accordo, una persona che ha familiarità con la situazione ha confermato a ESPN.

La richiesta di Elijah Moore è stata segnalata per la prima volta dalla rete NFL ed è arrivata il giorno in cui è stato portato a casa e la squadra ha detto che era una “giornata personale”. L’allenatore Robert Saleh, in un breve commento ai giornalisti sul campo, ha notato che Moore era stato scusato a causa di una questione familiare.

Fonti affermano che l’assenza di Elijah Moore è correlata alla sua mancanza di gioco, con una che aggiunge che ha mostrato il suo fastidio ai membri dell’organizzazione. La situazione è aumentata al punto che Robert Saleh e il coordinatore dell’attacco Mike LaFleur hanno pensato che sarebbe stato meglio per Moore lasciare la struttura per permettere alle sue emozioni – e alle loro – di stabilizzarsi.

Una fonte ha detto che gli aerei non sono interessati allo scambio. La scadenza per il trasferimento della NFL è il 1 novembre.

Il migliore amico di Moore, Philadelphia Eagles ad ampia accoglienza AJ BrownEsprimi la tua opinione prima di eliminare il tweet. Tenendo una foto di se stesso con Moore, Brown ha scritto: “Una delle persone più forti che conosco. I brutti tempi non durano, le persone vanno avanti. Sorridiamo in mezzo alle avversità perché sappiamo che Dio sta combattendo. Ti amo e vedo a presto.”

Dopo l’annuncio dell’ordine commerciale di Elijah Moore, Brown ha twittato: “#LiberenaElijah”.