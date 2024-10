Elijah Topuria manda un messaggio a Max Holloway mentre guarda con sospetto McGregor: “Dominanza assoluta” | soddisfazione

Ilya Topuria sta accelerando i preparativi per il combattimento con Max Holloway. La causa, a cui resta meno di un mese, che “El Matador” ha molta fiducia nell’affrontare le Hawaii e mantenere il suo record pulito. Che ora si presenta con un punteggio schiacciante di 16-0 perché lui stesso si è preso la briga di farsi ricordare sui social con un messaggio chiarissimo al rivale.

L’ispanico georgiano continua la sua formazione L’evento si terrà a Dubai il 26 ottobre In esso metterà in gioco la sua imbattibilità contro un concorrente che ha 7 sconfitte, ma non ha mai perso per KO. “Il primo a metterlo KO. Avrai il controllo assoluto.”Lo ha detto Topuria nel suo messaggio Instagram, in cui ha voluto mandare un messaggio anche ai suoi giovani follower.

“Questo è per tutti i ragazzi e le ragazze che mi seguono, perché sappiano che tutto è possibile se hanno fede e lottano per ottenerlo. Non dimenticare che non importa da dove vieni, se sai dove stai andando. Grazie, Spagna e Georgia, per tutto quello che mi avete dato e continuate a darmi. Questo è per tutti voi”, ha concluso il combattente con un messaggio ai più giovani.

La lettera di Topuria ha ricevuto rapidamente risposta dal campo di Holloway. Innanzitutto con una foto che mostra l’allenamento americano. Poi nelle parole del suo allenatore che… Afferma che Holloway è “molto eccitato, e questa è la cosa più pericolosa il suo cuore e la fame che sente; Questa è la parte più pericolosa. Ivan Flores, uno degli allenatori dell’americano, ha commentato in un video sul canale del combattente, dicendo: “Sicuramente è avanzato molto: è migliore, più intelligente, più veloce e più forte”.

Holloway è il primo punto di riferimento su quella strada di Topuria Continua a guardare con sospetto uno dei nomi più importanti nella storia dell’UFC, Conor McGregor. L’irlandese, però, non ha ancora potuto combattere dopo tre anni di assenza a causa di vari infortuni È ancora una delle grandi figure Alla società per la sua personalità e capacità di fare notizia.

Infatti, appena una settimana fa, McGregor ha lasciato un messaggio per Topuria alla luce di una potenziale causa legale: “Piccola cosa… frocio, ti spacco la mascella appena ti vedo”, disse il “Notorious” in un messaggio diretto al “Matador”, che aumentò le ostilità con lui di fronte allo scontro (si parlava di una possibile permanenza al Bernabéu) quando è apparso nel 2025, come ha sottolineato Dana White, presidente dell’UFC, che ha anche confermato che l’irlandese E non ha ancora concorrenti per il suo ritorno. “Questo sarà deciso quando Connor ritornerà. Quando Connor sarà pronto e tornerà, lo faremo.”