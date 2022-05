“Elimina per tutti” La nuova opzione WhatsApp che apprezzerai | Tecnica

Se sei un amministratore di un gruppo WhatsApp, presto sarai in grado di eliminare un messaggio per tutti, anche se verrà generato un avviso che i partecipanti leggeranno.

whatsapp funziona In molte nuove funzionalità di cui potremo godere nelle prossime settimaneNon solo l’argomento dei sondaggi, ma l’accesso diretto agli aggiornamenti di stato dalla nostra lista di chat o alle nuove reazioni, ma c’è anche molto altro e ora è noto l’opzione “Elimina messaggi per tutti” nei gruppi.

E sebbene la funzionalità fosse già stata annunciata qualche tempo fa, grazie a wabetainfo Abbiamo uno screenshot che mostra sostanzialmente come funziona definitivamente questa funzione, che è stato visto in 2.22.11.4 Versione beta di Android dell’app.

Si tratta di abilità Per eliminare qualsiasi messaggio per tutti i membri del gruppo purché tu sia responsabile dello stesso gruppo.

Quindi, una volta attivata questa funzione, un messaggio per tutti nel gruppo verrà eliminato, Ma altri sapranno che il messaggio è stato cancellato Perché l’impronta digitale rimarrà.

Nello screenshot che puoi vedere, se sei un amministratore di gruppo e vuoi eliminare un messaggio per tutti nello stesso gruppo, apparirà un avviso che ti informa che i partecipanti al gruppo potranno vedere chi ha cancellato il messaggio, e se ne andranno tracciamento della cancellazione.

In questo modo, gli architetti dell’app vogliono impedire ad alcuni amministratori di gruppo di abusare della funzione, potendo eliminare i messaggi senza che nessuno lo sappia, ma in questo modo il resto dei partecipanti saprà che i messaggi vengono eliminati e potrà chiedere una sorta di spiegazione.