Elisabetta II festeggia il suo 70esimo compleanno a capo della corona miliardaria | tendenze

Questa domenica, la regina Elisabetta II ha celebrato il suo settantesimo anniversario alla guida del trono britannico, un ricordo pieno di simbolismo, poiché da questo seggio la regina è diventata una testimone vivente della storia moderna del suo paese, che comprende 15 primi ministri, tra i quali le prime due donne; Guerre, la controversa Brexit e l’attuale pandemia di COVID-19.

(Filippo: Più di sei decenni all’ombra di sua moglie, la regina Elisabetta).

Elisabetta II, che salì al trono dopo la morte del padre nel 1952, È il leader di questo impero che, secondo la rivista Forbes, trasferisce circa 28 miliardi di dollari all’anno nell’economia britannica.

La Windsor House Financial Affairs ha tre fonti di finanziamento: la Sovereign Grant; Il portafoglio privato o portafoglio privato e investimenti personali del monarca britannico.

Al sostegno sovrano partecipa la Crown Estate, un gruppo di terreni e proprietà, i cui benefici oggi sono per lo più destinati al tesoro pubblico (75%). C’è un organismo indipendente che lo gestisce e riferisce ogni anno ai parlamentari britannici. Vale 19,5 miliardi di dollari USA. La famiglia reale ottiene il 25% del reddito.

Il secondo contributo arriva attraverso il Portafoglio Privato, dal Ducato di Lancaster, che si occupa anche di una serie di latifondi, tra terreni e ville. Ha un patrimonio netto di 748 milioni di dollari USA.

(I principi non erano noti per la performance della regina Elisabetta II.)

Ora, la terza parte, riguarda gli investimenti personali della regina Elisabetta II. Questo fondo include proprietà come il castello di Balmoral e il palazzo di Sandringham; set di auto di lusso, del valore di $ 15 milioni; La collezione di francobolli di suo padre vale oltre $ 100 milioni e una collezione di gioielli e diademi del valore di $ 10 milioni.

Hanno anche azioni e società al di fuori del controllo pubblico, come quelle detenute da altre fonti di reddito.

Secondo la rivista Forbes, il patrimonio netto della regina Elisabetta II è compreso tra $ 500 milioni e $ 600 milioni.

Impatto sull’epidemia

Come ogni risorsa al mondo, la pandemia di COVID-19 ha eroso le finanze della famiglia reale britannica.

Nel settembre 2020, il curatore di Privy Purse ha riconosciuto una potenziale carenza di 45 milioni di dollari a causa della riduzione del turismo e della chiusura delle attrazioni a causa della chiusura delle attrazioni.

Economia britannica

La maestosità dell’anniversario si verificherà in uno scenario pandemico e un’economia che mostra segnali contrastanti.

L’inflazione nel Regno Unito ha raggiunto il 5,4% nel 2021, il numero più alto in 30 anni, ed è stato un vero duro colpo per tutte le famiglie (…) Nelle previsioni per il 2022, le famiglie faranno fatica a fare spazio a un’inflazione più alta, tasse e prezzi più elevati” , Ha detto James Shield, professore all’Università di Warwick.

regina più alta

Con sette decenni al timone della monarchia britannica, la regina Elisabetta II diventerà la più longeva. Ha battuto il record di longevità nel settembre 2015 quando ha superato il record detenuto dalla sua bisnonna, la regina Vittoria, che regnò dal 1837 al 1901. Elisabetta II ha 95 anni ed è la più anziana sovrana in servizio.

In Europa, il regno di Elisabetta II fu superato solo dal re di Francia, Luigi XIV, che rimase sul trono per più di 72 anni. Nel frattempo, nella storia contemporanea, Bhumibol Adulyadej non ha superato il secondo stato di Isabel fino a 70 anni e quattro mesi dopo.

