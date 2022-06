Elisabetta II ha aperto la festa con il tè con l’orso Paddington

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 giu 2022 – 19:23

Londra, 4 giugno (EFE). Sabato, Elisabetta II ha aperto il concerto celebrando i 70 anni del suo regno con alcune foto di lei che beveva il tè con il famoso Orso Paddington, nell’auditorium di Buckingham Palace.

Le foto, che sono state registrate, hanno sorpreso più di 20.000 persone a questo concerto, mentre la band Queen, Rod Stewart e Diana Ross, tra gli altri, si è esibita davanti al palazzo.

La festa, alla quale hanno partecipato numerosi membri della famiglia reale, è iniziata con un’esibizione della leggendaria band britannica Queen che ha suonato “We will rock you”, con il chitarrista Brian May, il batterista Roger Taylor e la voce di Adam Lambert.

La 96enne ha risposto con il suo noto senso dell’umorismo e della festa, dando il via al concerto sbattendo la sua teiera con un cucchiaio mentre imitava il suono di “We’ll rock you”.

I Queen hanno anche suonato “We Are the Champions” su un palco illuminato con i colori della bandiera britannica “Union Jack” in blu, rosso e bianco.

A causa dei suoi problemi di mobilità, Elisabetta II non ha potuto partecipare a tutti gli eventi in programma, incluso il concerto, ma è stata rappresentata da suo figlio ed erede, il principe Carlo.

All’evento hanno partecipato anche i duchi di Cambridge, William e Catherine, insieme ai loro due figli maggiori, i principi George e Catherine. EFE

