Ellen Pompeo evidenzia i piani futuri per “Grey’s Anatomy”: “Raccoglie un milione”

Sono passati 17 anni dall’inizio dei capitoli “Grey’s Anatomy”. Una serie che ha rotto tutti gli schemi ed è già giunta alla sua diciannovesima stagione, con un cast di attori diventati famosi grazie ai loro ruoli nella serie, come Patrick Dempsey (Derek Sheperd) W Eileen Pompeo (Meredith Gray), tra gli altri.

Tuttavia, l’attrice protagonista in precedenza ha ammesso di essere stanca della serie, che rimane un successo mondiale, in quanto è già la serie medica più longeva in televisione negli Stati Uniti. Una serie che ha cercato di abbandonare in varie occasioni:Sono anni che cerco di scappare. Ma ho forti legami con la rete e sono stati molto buoni con me e mi hanno incoraggiato a restare”.

Tuttavia, ora sì, Pompeo ritiene che la serie dovrebbe ora finire, e ne è stato informato il team creativo, che continua a rispondere che la trama continua a raccogliere buoni dati di audience: “Stavo cercando di concentrarmi sul convincere tutti che avrei dovuto porre fine a tutto questoha spiegato in una recente intervista.

“Mi sento così ingenuo che continua a dire: ‘Ma qual è la storia?'” Che storia racconteremo? S Tutti dicono: “A chi importa di questa Elaine? Guadagna un milione”.“, ha aggiunto l’attrice, e lo è Grey’s Anatomy rimane una delle serie più viste della ABCe lei è L’attrice più pagata in televisione.

La sua nuova serie

Adesso tutto cambierà, e lei è Ellen Pompeo Apparirà solo in otto episodi della stagione 19. L’attrice, dopo tanti anni, per la prima volta, cambierà radicalmente il suo ruolo per girare una nuova serie chiamata ‘orfano’.