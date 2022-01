Ellen Pompeo ha firmato per partecipare alla diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy | TV | intrattenimento

Grey’s Anatomy tornerà per la sua diciannovesima stagione, dopo che l’attrice protagonista Ellen Pompeo ha firmato un nuovo accordo.

L’attrice 52enne ha già firmato con la ABC Television per continuare il ruolo della dottoressa Meredith Gray nella stagione 19 di Grey’s Anatomy.

La ABC ha deciso di rinnovare il contratto del popolare dramma medico in cui Ellen Pompeo sarà la protagonista, nonostante le versioni secondo cui l’attrice è stanca delle tante stagioni in cui interpreta Meredith Gray.

Dopo il rinnovo del suo contratto, è stata anche promossa da co-produttrice esecutiva a produttrice esecutiva per la prossima stagione.

Nelle note alla stampa viene menzionato che la ABC Television ha annunciato che la stagione 19 non sarebbe stata l’ultima dello show come previsto. Nell’agosto 2020, Pompeo ha suscitato scalpore quando ha ammesso che la sicurezza finanziaria che lo spettacolo gli offriva era un fattore chiave per mantenerlo nello show. La notizia arriva in un momento interessante, poiché Pompeo ha detto a Insider il mese scorso che “stava cercando di concentrarsi sul convincere tutti che [el programa] deve essere fatto “.

Dana Walden, presidente dell’intrattenimento per la Walt Disney Television, riconosce che i drammi medici sono un fenomeno televisivo “amato dal pubblico di tutto il mondo”. Ha anche affermato di essere fiducioso che il team creativo possa “sbloccare nuove storie non raccontate concentrandosi sulla medicina moderna e affrontando i problemi che modellano il mondo che ci circonda”.

Grey’s Anatomy è la serie originale più apprezzata della ABC. (e)