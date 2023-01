Elly de la Cruz con una GL nel mirino… e una SS per tutto il tempo

“Le persone fanno sempre questo commento, ‘Sono troppo alto per giocare una partita corta’”, ha detto De La Cruz in una conversazione con MLB.com. “Ma questo non ha molta importanza per me. È la dedizione. Oneil Cruz è proprio lì, che si protende. E questo è più grande di me. Il lavoro è (la cosa principale), senza abbassarsi. E per mostrare a queste persone che ‘ Se ti sbagli, i grandi possono anche giocare corti”.