Elogiano la ripresa del turismo e del posizionamento caraibico

Nel suo elogio, il presidente di quell’organizzazione, Nicola Madden-Gregg, ha osservato che il mese scorso il World Travel and Tourism Council al vertice globale di Manila ha contrassegnato i Caraibi e l’America Latina come leader nella rivitalizzazione del turismo globale.

Negli ultimi dieci anni, abbiamo assistito a un’esplosione di hotel nuovi e migliorati e miglioramenti delle infrastrutture e, durante la pandemia, molte strutture e attrazioni hanno colto l’opportunità di migliorare le loro offerte di prodotti e servizi, in base alle mutevoli esigenze del viaggiatore esigente , Egli ha detto.

Lontano dalle spiagge e dalle acque caraibiche di fama mondiale, ha detto Madden-Greig, i turisti possono apprezzare molti tesori culturali, culinari e storici, motivo per cui hanno lavorato duramente e implementato protocolli di sicurezza sanitaria.

Ha notato che gli hotel e i resort nei Caraibi sono, in media, vicini all’80% del loro precedente record per una pandemia quest’anno, con alcune destinazioni che stabiliscono tutti i record.

Ha affermato che le navi da crociera stanno tornando, il che è particolarmente importante per le attrazioni, i fornitori di servizi di trasporto, i tassisti indipendenti e i piccoli e medi venditori. Inoltre, gli investimenti in hotel e resort nuovi e migliorati non sono rallentati.

Madden Gregg ha affermato che sono tutti ottimi indicatori della fiducia dei viaggiatori e della domanda per l’espansione dei Caraibi come attrazione poiché sono stati trovati nuovi modi per offrire un’esperienza diversificata ed emozionante ai visitatori.

Il presidente della Caribbean Hotels and Tourism Association ha ritenuto che l’area offrisse opzioni per tutti gli interessi e tutte le tasche, da sistemazioni di lusso di lusso su terra o mare, a confortevoli cabine e appartamenti.

Secondo CHTA, Caraibi e America Latina guidano le aspettative estive in termini di ritorno dei viaggi di piacere, con cinque destinazioni (Aruba, Giamaica, Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas) tra le destinazioni più resilienti in base alle prenotazioni confermate per quel fase.

La fiducia degli sviluppatori è evidente anche nei progetti con quasi 30.000 stanze in fase di sviluppo o in costruzione nei prossimi cinque anni, con entrate nella regione destinate a crescere di oltre il 60% quest’anno rispetto ai livelli del 2021.

