Elon Musk annuncia come sarà una revisione completa della verifica dell’account Twitter

Il miliardario Elon Musk, che la scorsa settimana ha acquisito il social network Twitter, ha annunciato a Una revisione completa del processo di verifica dell’account utente della piattaforma. “L’intero processo di verifica è stato rinnovato al momento”, ha scritto Musk su Twitter domenica scorsa, senza entrare nei dettagli.

Dopo che l’account utente è stato verificato o autenticato, accanto al nome viene visualizzata un’icona blu. Secondo le regole della piattaforma, un account deve essere attivo e “associato a una persona o un marchio noto” per superare la verifica.

Secondo fonti familiari e corrispondenza interna vista dal portale specializzato il bordoE il La nuova direttiva cambia Twitter Blue, l’abbonamento opzionale da $ 4,99 al mese dell’azienda, in un abbonamento da $ 19,99 che include anche la verifica dell’utente.

Ai dipendenti che lavorano al progetto è stato detto domenica scorsa che devono rispettare la scadenza del 7 novembre per lanciare la funzione, altrimenti verranno licenziati, secondo i media sopra menzionati.

Si sapeva anche che Il miliardario saudita Prince Alwaleed bin Talal è diventato il secondo più grande investitore su Twitterdopo che Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha completato l’acquisizione da 44 miliardi di dollari del social network ed è ora al timone dell’azienda.

Secondo una dichiarazione pubblicata venerdì scorso sul conto di Al-Waleed bin Talal, il suo conglomerato Kingdom Holding Company (KHC), una delle società di investimento globali di maggior successo, e l’ufficio privato del principe stesso “hanno annunciato il trasferimento della sua proprietà all’attuale Twitter (34.948.975 azioni) da 1,89 miliardi di dollari Sul “nuovo” Twitter guidato da Elon Musk.

Allo stesso tempo, si nota che KHC e il principe sono “il secondo investitore congiunto” dopo Musk. “Questo accordo è in linea con la strategia di investimento a lungo termine per la quale KHC è noto”, si legge nella dichiarazione pubblicata sotto il commento del principe: “Caro amico ‘Chef Tweet’ (Twitter Chief), Elon Musk. Insieme lungo la strada”.

Ad aprile, Twitter ha annunciato di aver raggiunto un accordo finale con Musk per vendere la società per 44 miliardi di dollari, o 54,20 dollari per azione. A luglio, l’imprenditore ha annullato bruscamente l’accordo di acquisizione, per il quale il social network ha intentato una causa per costringerlo a soddisfare la sua offerta. Successivamente ha presentato domanda riconvenzionale.

Giovedì scorso l’imprenditore ha confermato l’acquisto della piattaforma a meno di 24 ore dalla scadenza del termine concesso dal tribunale per aprire un’operazione se l’acquisizione non sarà formalmente perfezionata.

(con informazioni da RT in spagnolo)

