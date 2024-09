Elon Musk avverte gli umani della presenza di un asteroide vicino alla Terra

Il miliardario Elon Musk ha messo in guardia gli esseri umani dal passaggio di un asteroide vicino al pianeta Terra, perché… Il proprietario dello Spazio

L’uomo d’affari e imprenditore sudafricano ha pubblicato un post sul suo account ufficiale su X (ex Twitter), il social network di sua proprietà, in cui parlava di un asteroide che si avvicinerà alla Terra. La NASA (National Aeronautics and Space Administration) ha messo in guardia da questo, descrivendolo come “potenzialmente pericoloso”.

Cosa ha detto Elon Musk sull’asteroide?

La NASA ha il Jet Propulsion Laboratory (Laboratorio di propulsione a reazione), che ha il compito di identificare e tracciare gli oggetti spaziali che potrebbero avere un impatto sul nostro pianeta, e li ha annunciati Un asteroide è passato vicino alla Terra.

Alla luce di quanto sopra, Elon Musk ha rilasciato una delle sue dichiarazioni tramite un post sul suo account X Per parlare dell’asteroide e del futuro che riserva a noi umani

“Uno di questi giorni, una grande cometa colpirà la Terra e distruggerà quasi tutta la vita, come è successo molte volte in passato. Alla fine, il Sole si espanderà abbastanza da far bollire gli oceani e distruggere tutta la vita. “Diventare una civiltà spaziale o morire: queste sono le due opzioni”, ha detto il proprietario di Space X.

L’agenzia americana ha riferito che cinque asteroidi sono passati a diverse distanze vicino al nostro pianeta, tra cui: Due erano grandi.

Sebbene la NASA abbia confermato che non vi era alcun pericolo di collisione, molti utenti sui social media hanno speculato su questi oggetti spaziali. Vale la pena ricordarlo Musk investe nell’esplorazione spaziale da diversi anni con la sua azienda Space

Quindi Elon Musk ha avvisato gli umani della presenza di un asteroide vicino alla Terra.