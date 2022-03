Elon Musk considera la creazione di un nuovo social network che tuteli la libertà di espressione meglio di Twitter

a Elon Musk Ho sempre amato usare Twitter. L’uomo più ricco del mondo è un habitué del social network, ma potrebbe essere stanco di questa piattaforma e, di conseguenza, penserà di crearne una propria.

Il fondatore di Tesla e Space X ha recentemente criticato le politiche di Twitter. In questo senso, ha affermato, la piattaforma mina la democrazia non rispettando i principi della libertà di espressione, che per lui è fondamentale.





Per suscitare l’opinione del resto degli utenti, ha pubblicato un sondaggio su Twitter in cui è stato chiesto agli utenti se pensano che il social network dell’uccellino azzurro aderisca al principio della libertà di espressione. La risposta è stata molto forte: il 70% ha votato numero.

“I risultati di questo sondaggio saranno importanti. Si prega di votare con attenzione”, ha avvertito. Queste conseguenze potrebbero essere la creazione di un nuovo social network con il sigillo del muschio. Il sudafricano ha lasciato perdere quando un utente di Twitter gli ha chiesto se stava pensando di sviluppare una propria piattaforma: “Lo sto seriamente valutando”.





Tuttavia, un gran numero di utenti di Twitter lo ha menzionato come la persona più ricca del mondo, quindi se non vuole sviluppare la propria piattaforma, può sempre ritirare il suo portafoglio, acquistare Twitter e implementare le regole che desidera.

Posso seguire la strada di Trump

E Musk non sembra proprio a suo agio su Twitter. Il miliardario ritiene che non si possa dire tutto quello che si vuole e c’è la censura. È la stessa opinione condivisa da Donald Trump, l’ex presidente degli Stati Uniti, all’epoca in cui fu censurato e portato a Aumenta verità socialeE il La tua piattaforma: