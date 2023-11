Elon Musk copia Facebook e scommette sul mercato degli utenti del social network

L’uomo d’affari ha lanciato un’offerta inaspettata per acquisire nomi non più in uso e che potrebbero valere fino a 50.000 dollari.



IL Rete sociale Proprietà dell’imprenditore Elon Musk, Sono iniziati i lavori per una nuova implementazione il negozio, Nel miglior stile Facebook, Ma con l’acquisto e la vendita Nomi utente Che non vengono utilizzati da molto tempo e a prezzi che possono raggiungere 50.000 dollari americani.

Come accedere alla compravendita Qualche mese fa, Elon Musk Infobae ha annunciato l’intenzione di vendere nomi utente che non vengono utilizzati sulla piattaforma da anni, ovvero di eliminare quegli account che non hanno pubblicato o effettuato l’accesso per anni, ha affermato Infobae.

In questo senso, il piano influenzerà alcuni 1,5 miliardi di conti. Subito dopo, nel gennaio 2023, hanno valutato anche questa possibilità Asta per alcuni nomi utente Come una delle misure attraverso le quali l’economia può essere rilanciata rete sociale.

Elon Musk x.jpg Come specificato, la Piattaforma prevede un Centro Assistenza che non pubblica i nominativi degli utenti inattivi. In ogni caso, questo tipo è in preparazione ‘il negozioPer facilitare l’acquisto e la vendita di questi articoli, come dettagliato da Forbes.