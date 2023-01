Elon Musk deve l’affitto degli uffici di Twitter

Da quando è arrivato su Twitter, Elon Musk ha licenziato i dipendenti e tagliato i benefici. Foto: EFE

Miliardario Elon Musk Sembra che abbia deciso di ridurre i costi di gestione Rete socialeTwitter. Lo suggerisce il fatto che gli affitti di almeno due delle sedi in cui opera la società non sono pagati.

Lo ha annunciato il dipartimento di tecnologia di El Mundo quotidiano spagnolo Il 5 gennaio 2022 in una nota in cui si afferma che il proprietario di Sun Edifici a San Francisco (Stati Uniti) Twitter sta ospitando una causa contro Musk per mancato pagamento dell’affitto.

Secondo queste informazioni, lo ha riferito la società proprietaria dell’immobile, che si trova al 650 di California Street Elon Musk deve $ 130.000corrispondente a novembre 2022.

Il testo aggiunge che lo è edificio in chinatown san francisco qTwitter è stato affittato per sette anni nel 2017 come spazio extra per parte del suo staff, dopo che l’ufficio centrale è risultato essere troppo piccolo.

Gestione principale della rete principale Anche Musk non aveva cancellato l’affitto di quest’ultima proprietà da diversi mesi. Il centro operativo di Twitter si trova in Market Street, sempre a San Francisco.

Dopo l’accesso del miliardario al social network alla fine dello scorso anno, dopo aver pagato 44 miliardi di dollari Usa, Licenziare più della metà della forza lavoroha interrotto i programmi di assistenza all’infanzia e altri benefici o sussidi che Twitter ha fornito ai dipendenti, oltre alla chiusura di diverse sedi internazionali.

Qualche giorno fa si è saputo della denuncia di molti lavoratori La puzza e l’accumulo di spazzatura Negli uffici inoltre, alcuni dicono che devono portare la carta igienica da casa.

