Elon Musk e il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, rischiano 1.000 milioni quando la rete non riesce a vendere

l’uomo più ricco del mondo Elon Muskfondatore di Twitter, Jack Dorseytutti sono giocati vicino 1000000000 $ (985 milioni di euro al cambio attuale) a causa del rifiuto di Musk di acquistare il social network.

Fondatore Tesla S X. spazio Potresti dover pagare a Twitter $ 1.000 milioni per aver rifiutato l’importo di acquisto concordato $ 44 miliardi, $ 54,2 per azione.

Accordo di vendita tra Musk e Twitter – pubblicato da Blue Bird in Kuwait SEQil regolatore del mercato statunitense, il 21 giugno – pensando L’obbligo che entrambi si assumono In base al quale, nel caso in cui una parte violi l’accordo, pagherai $ 1.000 milioni all’altra parte.

D’altra parte, il fallimento della vendita lascia Jack Dorsey senza la possibilità di incassare quasi 1.000 milioni di dollari Otterrà dalla vendita di 18 milioni di indirizzi Twitter a Elon Muskal prezzo quotato di $ 54,2 per azione.

Secondo le dichiarazioni che Twitter ha inviato alla Securities and Exchange Commission in merito alle trattative con Elon Musk, ha rivelato lo scorso maggio di aver contattato Dorsey in diverse occasioni per convincerlo ad accettare l’offerta proposta di vendere le sue azioni.

Secondo la stessa corrispondenza, Dorsey non aveva alcun obbligo di vendere tutte le sue azioni a Musk e avrebbe analizzato varie possibilità. Jack Dorsey ha inventato Twitter all’inizio di questo secolo, dopo aver lanciato una società di messaggistica.

Lo scorso novembre, Jack Dorsey ha deciso di dimettersi dalla carica di CEO di Twitter. Nel gennaio 2021 il fondatore dell’azienda ha difeso la decisione del social network di sospendere l’account di Donald Trump su Twitter, dopo i fatti accaduti al Campidoglio degli Stati Uniti, pur ammettendo che la decisione ha costituito un “precedente pericoloso”.

Mancanza di informazioni

In un messaggio che Musk ha inviato venerdì a Twitter e pubblicato dalla società statunitense nella Securities and Exchange Commission, l’imprenditore canadese ha annunciato la sua decisione di rifiutare l’acquisto concordato.

Nella sua lettera, Musk ha confermato che Twitter non ha offerto ai suoi consulenti, la banca di investimento Morgan StanleyTutte le informazioni necessarie per completare il processo.

In particolare, afferma di non aver potuto verificare ciò, come sostiene Twitter, La quantità di spam e messaggi falsi Che il social network riceva giornalmente meno del 5%.

Gli avvocati di Musk sostengono che il rifiuto della società di fornire le informazioni richieste sia uno dei motivi per cui il contratto di acquisto potrebbe essere risolto.

L’annuncio di venerdì del rifiuto di Musk dell’operazione ha fatto precipitare Twitter del 4,98% in borsa, Per chiudere a 36,81 dollari per azione.

Il valore delle azioni dei social network nel mercato azionario Non hanno mai raggiunto il valore offerto da Musk$ 54,2 per azione e lo scorso aprile ha superato i $ 50 solo in alcune sessioni.

Dopo che Musk ha rifiutato, Twitter ha risposto pubblicando un tweet del suo capo, Brett TaylorHa affermato che il consiglio di amministrazione “si è impegnato a chiudere la transazione al prezzo e ai termini concordati con Musk e Pianificazione di intraprendere un’azione legale Per far rispettare l’accordo di fusione.

Elon Musk, che possiede il 9,2% delle azioni di Twitter, ha annunciato la sua decisione di lanciare un’offerta del 100% del capitale sociale della società il 13 aprile.

Quel giorno, Musk ha inviato una lettera al capo di Twitter annunciando la sua intenzione di acquistare il 100% del capitale della società per 44 miliardi di dollari in contanti, dopo aver verificato, ha affermato, che il social network non soddisfaceva le aspettative di libertà di espressione. Necessario.

Per uno come Elon Musk, sì Una fortuna stimata in 240.000 milioni di dollarila potenziale sanzione di 1.000 milioni potrebbe essere per il mancato acquisto di Twitter bavaglio.