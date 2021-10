Elon Musk e il meme sessuale di Bitcoin che ha pubblicato sui network – Notizie di tecnologia – Tecnologia

Elon Musk, Il fondatore di Tesla, ha detto dai media che diventerà il primo miliardario al mondo.

L’imprenditore non ha detto nulla al riguardo, ma ha usato i suoi social network per diffondere meme, compresi riferimenti sessuali a bitcoin.

Aumento di Bitcoin

nelle ultime ore, criptomoni Ha raggiunto il massimo storico. Il prezzo di Bitcoin, alla chiusura di venerdì mezzogiorno, è di 60.753 dollari (circa 230 milioni di pesos colombiani), secondo il portale specializzato “Investign”.

Musk, 50 anni, comprende il valore di una moneta e ha approfittato del suo account Twitter, che ha più di 60 milioni di follower, per divertirsi usando il meme.

La foto mostra una coppia a letto, appesa allo schermo della TV. Lì, Bitcoin è al primo posto nella “classifica” della valuta mondiale a $ 69 mila (un numero vicino alla realtà). In secondo luogo, c’è la moneta Ethereum che supera i $ 4.000.

Il cortocircuito del miliardario ha attirato migliaia di internauti, ricevendo oltre 670mila “mi piace”.

L’interesse di Musk per le criptovalute

Alcune settimane fa, Elon ha inviato una lettera alle autorità statunitensi sull’opportunità o meno di regolamentare Bitcoin. In un’intervista con i media, “The New York Times”, ha detto: “Dirò loro: non fare nulla”.

L’atteggiamento dei Moghul a volte confondeva la valuta. Consentito qualche mese per le auto Tesla Potrebbe essere acquistato con questo piano, ma poi ha annullato il suo piano e spera che sia più sostenibile.

Elon Musk ha aperto la possibilità di pagare le auto Tesla con criptovaluta. Foto: Frederic J. Brown/AFP

Ha dichiarato in una conferenza tenutasi a luglio: “Tesla accetterà di nuovo Bitcoin, molto probabilmente.” E non è entrato nei dettagli e grazie a questo, in quel momento, il valore della moneta è aumentato del 6 percento, come compilato dal broker economico “Forbes”.

spazioX

Attualmente, il Sudafrica, che detiene sia la cittadinanza americana che canadese, si sta concentrando sul suo progetto “SpaceX” dedicato al trasporto aereo.

In effetti, la tua azienda ha raggiunto una pietra miliare effettuando il primo volo nello spazio, “Ispirazione 4”, È interamente guidato da civili. Ciò significa che i passeggeri di varie professioni che hanno ricevuto una formazione, ma hanno viaggiato senza problemi nella nave motorizzata “Crew Dragon”.

L’equipaggio di Inspiration4: Chris Sembrowski, Sian Proctor, Jared Isakman e Hayley Arsenault.

Il portale specializzato “Business Insider” si aspetta che “SpaceX” sembri possederlo “Tutto il vento è a loro favore per diventare la prossima grande IPO che andrà a beneficio del sentimento degli investitori”. Così com’è, sarà più prezioso di una Tesla.

La fortuna di Elon Musk è di 228 miliardi di dollari, il che lo rende la seconda persona più ricca del mondo, secondo la rivista Forbes.

