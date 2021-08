Elon Musk e le sue ultime idee imprenditoriali

Elon Musk è diventato uno dei volti più visibili nella corsa allo spazio Negli ultimi anni. Il miliardario non smette mai di stupire i suoi fan e il mondo in generale con le idee stravaganti che crea per portarli oltre i nostri cieli. Pochi giorni fa ha annunciato che il suo missile, Starship Space X sarà alta circa 120 metriQuindi ha avuto l’idea più grande di sempre, ora ha un’altra idea di fare affari nello spazio.

Il miliardario ha annunciato che lancerà un satellite che lo metterà in orbita per pubblicare annunci pubblicitari nello spazio. Questo satellite avrà uno schermo in grado di riprodurre i loghie pubblicità e tutti i tipi di contenuti pubblicitari che possono essere visti in tutto il nostro mondo conosciuto.

Nelle parole di Samuel Reed, CEO di GEC, una società che lavora al fianco di Elon Musk, in una recente intervista per Business Insider, il potenziale per spostare la pubblicità nello spazio è reale: Un lato del satellite avrà uno schermo punteggiato Dove appariranno annunci, loghi e grafica”.

commercio spaziale

La corsa allo spazio genera centinaia di milioni di dollari ogni anno, ma genera anche milioni di dollari di spese. Pertanto, la ricerca di un’occupazione retribuita rimane uno dei luoghi di lavoro di questi avventurieri spaziali.

Elon Musk vuole essere uno degli astronauti, come hanno fatto lo scorso luglio Richard Branson e Jeff Bezos. L’idea è che questa schermata pubblicitaria inizi tra due anni, subito dopo aver completato l’attività. Doji Che sarà finanziato attraverso la criptovaluta Dogecoin.

dopo aver finito DOGEI, previsto per andare nello spazio nel primo trimestre del 2022Elon Musk e il suo team lanceranno un satellite pubblicitario nell’universo. Le persone saranno in grado di inviare messaggi e inserire annunci pubblicitari e potranno controllare tutto ciò che riguarda la loro pubblicità sullo schermo spaziale.

Sarà anche finanziato tramite criptovalute e i proprietari di annunci saranno in grado di controllare il formato, la luminosità, il colore e la durata dell’annuncio.

Non si vedrà sulla terra

Dopo le parole di Elon Musk e Samuel Reed, il CEO di GEC ha voluto chiarire questo sui suoi social Non saranno annunci invasivi. Inoltre, questa schermata non verrà visualizzata dalla Terra, solo i dati dallo spazio verranno trasmessi a uno schermo di visualizzazione catturato nello spazio. Sarebbe una pubblicità per le persone nello spazio.