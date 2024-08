Elon Musk e SpaceX hanno annunciato la prima missione spaziale con equipaggio nell’orbita polare della Terra

L’uomo d’affari ha insistito sulla necessità di conoscere i segreti dell’universo. (informazioni sull’immagine)

Elon Musk continua a sviluppare il suo piano per un futuro in cui i viaggi nello spazio saranno disponibili per milioni di persone. La società aerospaziale di sua proprietà, SpaceX, ha dichiarato di voler lanciare una missione spaziale con equipaggio, composta da astronauti privati, entro la fine dell’anno.

La missione esplorerà la Terra da un’orbita polare e sorvolerà le regioni polari del pianeta, secondo una dichiarazione rilasciata da Musk.

Crew Dragon Fram2, la nave che svolgerà questa missione, Prende il nome dalla barca utilizzata dagli esploratori per raggiungere per la prima volta le regioni artiche e antartiche.

L’azienda è stata uno dei leader nella riduzione dei costi nell’esplorazione spaziale. (Foto: Reuters/Dado Rovik/Illustrazione/Foto d’archivio/Foto d’archivio)

La missione sarà guidata da Chun Wang, uomo d’affari e avventuriero originario di Malta. Wang intende questa missione risvegliare lo spirito di esplorazione e meraviglia del pubblico, mostrando allo stesso tempo come la tecnologia possa espandere i confini dell’esplorazione terrestre e contribuire alla ricerca.

Da parte loro, Wang sarà accompagnato in questo viaggio da un gruppo internazionale di “avventurieri”. Tra loro figurano il norvegese Jannik Mikkelsen, comandante del veicolo; Eric Phillips dall’Australia, l’autista; e Rabih Ruj dalla Germania, specialista di missione.

Questo sarà il primo volo spaziale per tutti i membri dell’equipaggioSebbene tutti abbiano ricevuto un addestramento per diventare astronauti. SpaceX non ha ancora rivelato il costo dei biglietti per questa missione.

SpaceX ha sviluppato diverse missioni spaziali. (Foto: Reuters)

Fram 2 verrà lanciato da Cape Canaveral, in Florida, e raggiungerà l’orbita polare della Terra ad un’altitudine compresa tra 425 e 450 chilometri. Nel corso della missione, che durerà dai tre ai cinque giorni, l’equipaggio monitorerà le regioni polari attraverso il Dragon Dome, per studiare insoliti fenomeni luminosi simili all’aurora boreale.

Uno dei principali obiettivi scientifici della missione sarà quello di studiare i frammenti verdi e le bande viola dell’emissione persistente, che possono essere paragonati ad un fenomeno chiamato STEVE (forte aumento della velocità di emissione termica). Questo fenomeno è stato misurato ad altitudini comprese tra 400 e 500 chilometri sopra l’atmosfera terrestre.

Il fondatore di SpaceX prevede di portare 1 milione di persone su Marte nei prossimi 25 anni. Allo stesso modo, nel giugno di quest’anno, Musk aveva già accettato la proposta di intitolare la prima città su Marte con il nome “Terminus”, un’idea suggerita da un utente del social network X.

Musk ha già in mente il nome della sua prima colonia spaziale. (informazioni sull’immagine)

Musk ha dichiarato in diverse occasioni il suo ambizioso obiettivo di costruire una città autosufficiente su Marte utilizzando il veicolo di lancio Starship di SpaceX.

Questo progetto, È considerata una delle innovazioni più importanti nella storia dell’esplorazione spaziale dagli esperti del settoreIl suo obiettivo finale è creare una colonia su Marte in grado di sostenersi a lungo termine.

Musk vuole che i viaggi nello spazio diventino enormi in futuro. (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes/foto d’archivio)

Il piano di Musk prevede il trasporto di una serie di materiali essenziali su Marte una volta che la navicella spaziale avrà raggiunto il Pianeta Rosso. Questi articoli includeranno attrezzature e risorse per la costruzione di infrastrutture, la produzione di energia, l’estrazione mineraria e la produzione di propellenti, tra gli altri.

La capacità di generare queste risorse su Marte è considerata fondamentale per la vitalità a lungo termine della colonia. Tuttavia, questo obiettivo deve affrontare molte sfide, poiché lo sviluppo del veicolo spaziale è ancora in fase di test.

Dal 2023, il veicolo ha effettuato quattro voli di prova e ha avuto successo solo nell’ultimo, a giugno, dove ha raggiunto tutti gli obiettivi e ha ottenuto un atterraggio morbido nell’Oceano Indiano.