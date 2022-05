Elon Musk e Twitter: il modello dell’oligarca digitale

L’uomo più ricco del mondo, Elon Musk, voleva acquistare Twitter con l’espresso intento di migliorare il social network oltre a renderlo più indipendente in termini di libertà di parola, “anche se ci fossero meno filtri femminili”. Adesso molti analisti temono che il social network diventi una “legge della giungla” con le modifiche proposte dal nuovo proprietario che intende mettere fine a bot e spam.

$ 44 miliardi hanno proposto di pagare Musk per Twitter prima che il processo venga sospeso per il momento. Il miliardario afferma che non lo fa per soldi, e che lo fa per la libertà di parola, per salvare la democrazia. veramente? Alzare qualsiasi filtro rende il social network una legge nella giungla, un luogo dove tutto va. È questo ciò verso cui ci stiamo dirigendo?

In questa edizione di En Primera Plana, ci concentriamo sul controllo che i giganti di Internet esercitano sui contenuti pubblicati dagli utenti. Per affrontare questo problema abbiamo parlato con i nostri ospiti:

– Angela Copelos, avvocato ed esperta di diritto digitale.

– Elda Tomasini, giornalista, esperta di comunicazione digitale.

– Adriana Seminario, esperta di marketing digitale, giornalista di moda.