Elon Musk rivela di essere un senzatetto e va a letto con i suoi amici

Elon Musk Lui è più uomini ricco nel mondo nella lista Forbes 2022. Il proprietario di Tesla e Space X ha ammesso di non avere una casa in cui vivere e dormire. Lo ha affermato in un’intervista con il fondatore di TED, Chris Anderson.

“Non ho nemmeno una casa ora, Sto letteralmente a casa di amiciMusk ha detto e, come ha spiegato sul suo account Twitter, stava vendendo la sua proprietà.

Musk ha un patrimonio netto di $ 270 miliardi, secondo la rivista Forbes. Ma va “alternativamente attraverso le stanze senza amici”.

La confessione è arrivata dopo aver chiesto quanto fossero arrabbiate le persone alla prospettiva che qualcuno accumulasse la stessa fortuna di 1.000 milioni di persone allo stesso tempo. “Sarebbe certamente molto problematico se si spendessero miliardi di dollari ogni anno per il consumo personale, ma non è così”, ha detto.

Anche se ha ammesso che c’era un’eccezione: Il tuo aereo. “Se non uso l’aereo, avrò meno ore di lavoro”, ha detto.

Dove vive Elon Musk?

Nel 2018, ha affermato di aver dormito nel quartier generale di Tesla. L’anno scorso, Musk ha indicato su Twitter che la sua residenza principale è A Leasing spaziox, Vale $ 50.000 vicino alla sede centrale.

Nel 2021, si dice che Elon Musk viva in un Palazzo di Austin Texas, di proprietà di Ken Horry, secondo il “Wall Street Journal”. Ken Hurry ha co-fondato PayPal con Musk, tra gli altri. Nel 2018, ha acquistato la casa per 12 milioni di dollari, secondo la rivista Forbes.

Compagna e madre di due figli, la cantante Grimes, ha ammesso in una recente intervista a Vanity Fair in cui hanno vissuto “Una casa da 40.000 dollari molto pericolosa”. Ha anche affermato che quando vivevano insieme, aveva un buco sul lato del materasso e che Musk le aveva chiesto di portarlo da casa.