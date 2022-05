Elon Musk smette di comprare falsi utenti di Twitter | internazionale

In un improvviso colpo di scena, L’uomo d’affari sudafricano Elon Musk ha deciso venerdì mattina di sospendere l’acquisto di Twitter Inc, il proprietario del social network Twitter.

(Comprerà o no? Elon Musk sta mettendo in attesa l’acquisizione di Twitter per ora.)

Secondo Musk l’azione è “temporanea” e resta da ottenere i dati degli utenti fake presenti nella piattaforma.

“L’accordo su Twitter ha temporaneamente sospeso i dettagli in attesa che supportino la stima che account falsi o spam di meno del 5% degli utenti”, Musk ha scritto, citando una stima per il social network pubblicata da Reuters.

Secondo il comunicato stampa, Twitter ha stimato che gli account falsi o spam fossero meno del 5% degli utenti monetizzati attivi durante i primi tre mesi dell’anno.

In particolare, la società ha segnalato 229 milioni di utenti a cui sono stati mostrati annunci in questo periodo di tempo.

(Il mercato è meno fiducioso che Elon Musk acquisterà Twitter.)

Due ore dopo, dopo aver messo in dubbio l’acquisizione e aver causato il crollo delle sue azioni di Wall Street, Musk si è fatto avanti e ha scritto: “Rimango impegnato nell’acquisizione”.

È importante ricordare che la narrazione dell’acquisto di Twitter Inc è iniziata all’inizio di aprile e alla fine del mese, il 25 del mese appunto, L’uomo più ricco del mondo secondo Forbes ha annunciato un accordo di acquisto da 44 miliardi di dollari e ha pagato a ciascun investitore 54,20 dollari per azione.promettendo che il social network omonimo era “migliore che mai”.

Musk, il fondatore della società di auto elettriche di lusso Tesla, deve contribuire con $ 21 miliardi di tasca propria e $ 23 miliardi attraverso prestiti bancari.

Nelle ultime settimane, secondo l’EFE, diversi fondi di investimento e altri milionari hanno accettato di contribuire con 7 miliardi di dollari dei 21 miliardi di dollari che Elon Musk si è impegnato a ripagare.

Tra i leader aziendali che sostengono Musk c’è il co-fondatore di Oracle Larry Ellison. Sequoia società finanziaria. L’exchange di criptovalute Binance e il principe saudita Ali Walid bin Talal.

L’esperto di affari Raul Avila ha osservato che la decisione di Musk, sebbene influirà sulle procedure, influenzerà anche il “Indicherà un po’ come la strategia ‘più umana’ che l’imprenditore ha già messo in atto viene visualizzata su Twitter”.

“Vogliono fare da filtro e umanizzare un po’ di più la rete (…) Si tratta di una questione di aggiustamento, che ovviamente desta sospetti tra investitori e mercati perché pensano che in queste fasi iniziali ciò sarebbe preconcetto, “ Aggiunto anche un professore universitario.

“L’acquisizione di Twitter di Musk avrebbe sempre dovuto essere una strada accidentata, e ora rischia di scivolare”, ha affermato il dott.L’analista Susanna Streeter, di Hargreaves Landdown, vista da AFP, ha detto.

Secondo lei, il numero di spam e account falsi – e, al contrario, il numero di account reali – è un numero chiave perché le future fonti di reddito dipenderanno dalla pubblicità o dagli abbonamenti a pagamento.

A sua volta, l’analista Susanna Streeter, di Hargreaves Lansdowne, ha dichiarato a Reuters: “Questa metrica del 5% è disponibile da tempo. Ovviamente l’avrei vista ora (…) quindi un taglio di prezzo potrebbe essere una parte più importante della strategia .”

Tra i cambiamenti che Musk ha innescato un mese fa quando ha annunciato l’acquisto c’era l’uscita dalla quotazione della Borsa di New York e la creazione di un potenziale pulsante per modificare i tweet.

Accanto alMusk ha commentato che avrebbe temporaneamente assunto la carica di CEO dell’azienda e che dopo circa tre anni avrebbe venduto di nuovo l’azienda.

Twitter Inc ha guadagnato 513 milioni di dollari nel primo trimestre di quest’anno, sette volte di più rispetto all’anno precedente e il 655% in più.

Caduta nel mercato

Con Elon Musk che ha annunciato l’acquisto, le azioni di Twitter sono diminuite prima dell’inizio delle negoziazioni a New York. Immediatamente dopo il messaggio dell’imprenditore, le azioni di Twitter nel trading elettronico pre-apertura sono scese di quasi il 20% per chiudere a circa $ 36,5 per azione.

Le azioni hanno iniziato a riprendersi dopo che Musk ha preso il suo impegno e ha chiuso la giornata di negoziazione a $ 40,72, in calo del 9,67%.

