Elon Musk vs. Commenta Mark Zuckerberg? Chi dei due non vorrebbe salire sul ring?

ILDopo settimane di lancio di varie sfide per un duello faccia a faccia, Sahib X, Elon Musk ha fatto marcia indietro, in modo molto dubbio, riguardo alla sua lotta MMA contro Malik Obiettivo, Marco Zuckerberg Invece, ora ha suggerito un incontro più civile: una discussione.

Per questo motivo, le varie reazioni sui social network indicano il fatto che Mask farebbe meglio a pensarci su e ha deciso di non affrontare un concorrente molto più piccolo e alto con conoscenza delle arti marziali miste.

Prendere in giro Elon Musk in Messico

In Messico, l’uscita di Musk dall’ottagono è stata paragonata a uno dei suoi detti più popolari oggi: “Potrei essere il migliore del mondo, ma mi sono massaggiato le ginocchia” Anche se nei giorni precedenti aveva condiviso video di come preparava le sue tecniche marziali.

Musk ha preferito sostenere la proposta Chris Anderson, leader dei discorsi TEDper sviluppare una competizione verbale “nobile”. “Ho un’idea migliore: un incontro in una gabbia parlante [que trate sobre] Come costruire un futuro meraviglioso ”, Chris Anderson ha suggerito l’idea e Musk è subito entrato. Hai pensato meglio ai rischi di continuare la sfida?

Anche a me sembra una buona idea, ha risposto Musk.

Sebbene questo potenziale dibattito possa anche attrarre milioni di spettatori, non sarà l’evento mediatico che ci si aspettava con uno scontro tra di loro. Tuttavia, la nuova proposta prevede la trasmissione in diretta del dibattito X E instagram. “Potrebbe essere il dibattito più visto della storia”ha dichiarato Anderson.

Inoltre, un’altra proposta in discussione è che sia gestita da personalità di diverse regioni, tra cui un ex wrestler e comico. Joe Rogan, giornalista Kara Swisher investitore Tim Ferris ed esperto in informatica e intelligenza artificiale Lex Friedmann.

“Questo è in realtà combattere (credo) uno sport nobile. Speriamo anche e rendiamo umilmente omaggio a coloro che hanno già combattuto per cause nobili”, ha aggiunto Musk.

Elon Musk “ha lasciato cadere tre righe dalla sfida di Zuckerberg”

Ore prima che tu cambi il tuo cuore, muschio Ha rivelato di soffrire di dolori cervicali, il che gli rende impossibile combattere nelle MMA. “Potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico e la lotta deve essere rinviata”, libri.

Quella stessa settimana, Musk lo annunciò Il combattimento sarà trasmesso su X. e che i soldi raccolti saranno donati ai veterani. Zuckerberg Ha accettato senza condizioni e ha chiesto a Musk di fissare una data per la competizione.

“Ho una mossa simile a una foca”, ha scherzato Musk, mentre Zuckerberg si è esibito vincendo un torneo amatoriale di arti marziali miste.

Un’altra versione suggerisce che la madre di Musk lo avrebbe convinto che non era in grado di combattere nelle MMA. C’era una volta si parlava di una rissa al Colosseo a RomaE Maionese al muschio Ha scritto sul suo account X: “Dovrebbe essere solo un litigio verbale. Tre domande a testa. Vince la risposta più divertente. Chi è d’accordo?”Maggio Libri.