Elon Musk vuole che la lettera “W” sia rimossa da Twitter da Benzinga Spagna

© Reuters. Elon Musk vuole rimuovere la lettera “W” da Twitter



Dopo essere entrato nel consiglio di amministrazione Twitter Inc. (NYSE :), Tesla Inc (NASDAQ: NASDAQ 🙂 Il CEO Elon Musk sembra essere stato piuttosto impegnato a scrivere domenica sulla piattaforma di microblogging.

Cosa è successo In una serie di tweet postati domenica, Musk ha fornito suggerimenti su abbonamenti Twitter blu e annunci su Twitter Page e sulla trasformazione del quartier generale di San Francisco di Twitter in un rifugio per senzatetto.

In uno dei suoi tweet, Musk ha chiesto in un sondaggio se la “w” dovesse essere rimossa da Twitter.

Eliminare w in Twitter? – Elon Musk (@elonmusk) 10 aprile 2022

Il sondaggio offriva solo due opzioni di risposta: “sì” e “ovviamente”.

La parola risultante, “Titter”, ha spinto molti dei suoi follower a commentarne il significato e il post di Musk è diventato una delle principali fonti di ispirazione per la creazione dei meme.

Uno dei suoi seguaci ha affermato che Musk dovrebbe concentrarsi su modifiche più serie a Twitter.

ti sei annoiato? Perché dovresti cambiare qualcosa su Twitter? Se hai intenzione di fare meglio d’ora in poi, ti preghiamo di concedere il privilegio di notizie affidabili e accurate! – Esra Öz (@fesraoz) 10 aprile 2022

Un altro follower ha twittato sul significato letterale della parola “Titter”.

E per chi pensa che il significato della parola “ridere” sia legato al seno… beh, ecco cosa significa Titter #ElonMusk #Titter pic.twitter.com/Uz9x3y8Kat – Rosie (@rose_k01) 10 aprile 2022

Questo ragazzo da solo rende Titter più interessante https://t.co/K8boyzQAXD – Stephanie (@StephHoover8) 10 aprile 2022

Inoltre, c’erano anche dei meme a riguardo.

Riunione del consiglio di amministrazione! pic.twitter.com/JPY236Key4 – Shashank (@shashank0414) 10 aprile 2022

Alcuni dei suoi seguaci hanno anche suggerito uno slogan per il nuovo nome.

Prepara il nuovo logo pic.twitter.com/GaLrdjvgl3 – MichaelSB (@spacebucks777) 10 aprile 2022

Potrebbe essere questo il nuovo logo di Titter pic.twitter.com/WoVbHmPE4V – Celeste di (@celestevilnueva) 10 aprile 2022

Foto: per gentile concessione di Thomas Hook su Flickr

vuoi fare commercio di criptovaluta? essere capace di qui Formazione e consigli di cui hai bisogno per lavorare Criptovaluta.

Leggi l’articolo anche su Benzinga Spagna