Joel Embiid ha segnato 44 punti e 17 rimbalzi, James Harden ha segnato la sua seconda tripla doppia con Philadelphia e la squadra ha segnato 76 punti nei playoff di domenica con una vittoria per 112-108 sui Cleveland Cavaliers.

La partecipazione di Embiid alla partita era in dubbio a causa di un infortunio alla caviglia. Ma non solo è stato in grado di giocare, ma ha dominato la partita nella sua fase finale contribuendo con 12 punti in una sequenza chiave nel quarto periodo.

Ha anche realizzato 17 dei 20 tiri liberi, aggiunto cinque stoppate e tre assist in 38 minuti, un’altra prestazione che si aggiunge al suo record di MVP. Embiid ha anche segnato tre tre tiri.

Harden ha avuto una notte d’attacco difficile, colpendo solo 4 su 13 dal campo, ma ha concluso la partita con 21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Darius Garland ha segnato 23 punti, e Karis Levert e Lamar Stevens hanno segnato 18 punti ciascuno, per i CAF, che non hanno mancato i due infortunati Evan Mobley e Garrett Allen.

Cleveland sta cercando di mantenere il settimo posto al tavolo della Eastern Conference.

Niente è stato facile in attacco per i Volleyball 76ers, che sabato hanno segnato 21 triple e segnato un record stagionale di 144 punti nella vittoria su Charlotte.