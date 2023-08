Emigrazione Connettiti con la Galizia i partecipanti scoprono le bellezze naturali del Parque das Illas Atlánticas | Galizia, Alberta

Circa 30 ragazzi e ragazze galiziani provenienti dall’estero nel secondo periodo del programma Conecta con Galicia del Dipartimento Immigrazione Xeral, terminano il loro soggiorno nella nostra comunità autonoma e nelle ultime ore si recano a Illas Cíes per scoprire la bellezza naturale del parco delle isole atlantiche. Hanno anche potuto apprendere come si è sviluppato il settore conserviero galiziano durante la visita AnafacoAssociazione nazionale dei produttori di pesce e frutti di mare in scatola. Oggi, giovedì, sono andati a Santiago de Compostela, facendo un tratto del Cammino di Santiago partendo da A Susana ed entrando nel Camino Portugues.

In questi giorni hanno anche visitato Fondazione Acquis Querquennis A Ourense, il Centro aeronautico Rosas Eravamo a Lugo e ci siamo divertiti Sacra Ribera su un catamarano.

Questo programma, realizzato in collaborazione con la Direzione Generale di Xuventude, in due periodi e che si svolge nel Rifugio Gandarío, consente alle persone nate in Galizia o discendenti di immigrati galiziani di età compresa tra i 16 e i 17 anni di entrare in contatto con la realtà galiziana e incontrare i loro parenti, assumendo Molti di loro hanno la prima occasione di conoscere fisicamente la terra dei loro antenati, le generazioni della famiglia che sono rimaste nel territorio della Galizia.