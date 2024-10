“Emile a Parigi” instaura un “conflitto” politico tra Francia e Italia

“Emile a Parigi” potrebbe andare a Roma. Foto: Shutterstock

La quarta stagione della serie Netflix “Emily a Parigi” Ha lasciato i suoi fan nel limbo, ma ha provocato uno “scontro” diplomatico tra loro Francia E Italia.

Lo spettacolo si svolge a Parigi, ma la nuova stagione potrebbe dare una svolta RomaUna situazione che ha suscitato la risposta del presidente francese, Emanuele Macron.

Il diplomatico ha rilasciato un’intervista al giornale Varietà “Lotteremo duramente per riaverlo”, ha promesso, visto l’incremento del turismo nella capitale francese.

Inoltre, ha detto,Emily a Parigi A Roma non ha senso” e ricorda la breve apparizione della moglie Brigitte MacronEntrambi i fan della serie hanno detto: “Era così felice”.

Così ha parlato il sindaco di Roma di “Emile a Parigi”.

Le risposte a Macron Aftermath e il Sindaco di Roma, Roberto GualtieriNon c’è stato silenzio e il presidente francese ha risposto. “Il presidente Macron non ha cose più importanti di cui preoccuparsi?” Il giornalista di Hollywood.

“Voglio crederci, almeno lo faccio Macron Ho scherzato perché sapevo che a una casa di produzione sarebbe piaciuto Netflix “Non prende ordini dai capi di Stato né prende decisioni basate sulla pressione politica”. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma

Qualitieri Ha anche sottolineato che “il presidente francese ha questioni più urgenti”, come le guerre in Ucraina e in Medio Oriente e alcune questioni governative in Europa, “per Macron, credo, più importanti”. Emily“.

E sulle presenze Emily fare RomaIl sindaco ha aggiunto: “Stiamo valutando la delocalizzazione Emily Per Roma siamo molto tranquilli sulle scelte produttive, a conferma che la nostra città è sempre più importante Netflix. Sanno cosa stanno facendo. Ad essere onesti, pensiamo che Macron abbia bisogno di riposare.

“Emily a Parigi”Pubblicato nel 2020, si concentra sulle avventure Emily Cooper (Lily Collins) Dentro Francia Dopo essersi trasferito da Chicago Per motivi di lavoro.

Dopo l’uscita della quarta stagione, il creatore dello show, Darren StarrParagrafo confermato Emily Di RomaInizia a frequentare Marcello Muratori (Eugenio Francesini), il proprietario di un marchio di cashmere, forse fino alla quinta stagione.

Tuttavia, ha aggiunto, ciò non significa che si arrenderà Parigi Assolutamente: “Emily sarà a Roma. Ciò non significa che non sarà a ParigiMa sarà presente a Roma”, ha detto in un comunicato ufficiale.