Emile a Parigi provoca un “incidente diplomatico” tra Francia e Italia

Chi non ama le avventure, le storie d’amore e i crepacuori Emily a Parigi? La serie Netflix, che ha recentemente annunciato la sua quinta stagione, ha preso d’assalto il mondoPolitici compresi. Recentemente, La produzione, creata da Darren Starr, ha scatenato un “intenso dibattito” tra Francia e Italia.

Dopo la première della quarta stagione della serie in due parti, Il sito di streaming ha annunciato il ritorno della storia con un quinto capitolo, che seguirà la nuova vita di Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, a Roma, in Italia.

Sebbene la notizia sia stata ben accolta dai fan della serie, non è piaciuta a Emmanuel Macron.. Il presidente francese non ha accettato di spostare la storia a Roma e ha promesso di fare tutto il possibile affinché Emily rimanesse a Parigi.

“Combatteremo duramente. E Chiederemo loro di restare a Parigi! Emily a Parigi A Roma non aveva senso” ha detto Macron in un’intervista alla stampa Varietà.

Macron ha spiegato che la serie, che mostra le strade e la scena della moda all’avanguardia nella capitale francese, è “super positiva e piace a tutto il Paese”.Ecco perché vuole che la storia continui in Francia. Anche la First Lady francese Brigitte Macron ha fatto un cameo nella quarta stagione Emily a Parigi.

“Mi sono sentito molto orgoglioso e lei era molto felice di farlo. È stato solo per pochi minuti, ma penso che sia stato un buon momento per lei. “Penso che sia positivo per l’immagine della Francia”, ha detto il presidente francese la partecipazione della moglie.

Le dichiarazioni di Macron sullo svolgimento della serie in Francia non sono piaciute a Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma.Ha criticato il presidente per aver concentrato la sua attenzione sulle serie piuttosto che preoccuparsi di questioni più serie o importanti.

«Il presidente Macron non ha cose più importanti di cui preoccuparsi?Mayer ha detto in un’intervista Il giornalista di Hollywood. E ha continuato: “Ad esempio, ci sono due guerre in Ucraina e in Medio Oriente, c’è un terribile uragano negli Stati Uniti, è legato al cambiamento climatico, e penso che alcune altre questioni statali in Europa siano più importanti per Macron che Emily.

“Il presidente francese deve sapere che una società di produzione come Netflix non accetta ordini dai capi di Stato”, ha detto il sindaco di Roma. Nessuna decisione viene presa sulla base della pressione politica.

Inoltre, Gualtieri vede come positivo il cambio di location della serie e lo vede come una conferma che Roma è una città importante.

“Vediamo che Emily è andata a Roma, la nostra città è sempre più importante e confermiamo che siamo molto tranquilli sulle decisioni produttive di Netflix. Sanno quello che fanno. A dire il vero pensiamo che Macron abbia bisogno di riposare”, ha detto.

Com’è andata la quarta stagione? Emily a Parigi?

Dopo aver rotto con Gabriel, Emily inizia una storia d’amore con Marcello, che incontra durante un viaggio di Natale sulle Alpi francesi.

Esausta dai conflitti e dallo stress del lavoro, Emily decide di fare un viaggio romantico a Roma per vedere Marcello.; Tuttavia non può sottrarsi al lavoro e si lancia in un nuovo progetto: convincere la famiglia del suo nuovo fidanzato a collaborare con l’agenzia Gredo per salvare il suo marchio di moda.

Emily e la sua squadra riescono a convincere la famiglia di Marcello. Ora, con i clienti in Italia, abbiamo bisogno di qualcuno che rimanga a Roma per gestire il progetto. La prescelta è Emily. Così, l’influencer cambia il suo nome Instagram da Emily in Paris a Emilie… con Marcello in dubbio se Roma sarà la sua nuova casa.